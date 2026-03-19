Симеоне: Невероятно ентусиазирани сме

Диего Симеоне коментира прогресирането на неговия Атлетико Мадрид към 1/4-финалите в Шампионската лига. “Дюшекчиите” загубиха реванша от Тотнъм в Северен Лондон с 2:3 на “Тотнъм Хотспър Стейдиъм”, но след категоричния успех с 5:2 на “Метрополитано” преди седмица, те продължиха напред с победа в общия резултат със 7:5. Като цяло постижението е огромно не само за отбора, но и за самия Симеоне като треньор, тъй като под негово ръководство мадридчани стигат за осми път до фазата на последните осем. В два от тези случаи “дюшекчиите” дори успяха да стигнат до самия финал.

Тотнъм опита всичко, но Атлетико постигна целта си

“Възхитен съм от растежа на клуба и отбора и от факта, че постоянно сме сред осемте най-добри в Европа, въпреки че става все по-трудно. Невероятно ентусиазирани сме.

Беше неудобен мач. Говорихме за това в съблекалнята и реагирахме през второто полувреме. Можехме да вкараме трети гол на два пъти, но всичко завърши с отсъдена дузпа срещу нас.

Мусо имаше много добра вечер, Кардосу беше феноменален, както и темпото и играта на Джулиан, Ганцко и Лукман. Джовани демонстрира отлично самообладание при вземането на решения в последните моменти на атаките. Заменихме го, за да избегнем картони, но бях доволен от представянето на всички”, каза Симеоне.