  • 19 март 2026 | 05:47
Симеоне: Невероятно ентусиазирани сме

Диего Симеоне коментира прогресирането на неговия Атлетико Мадрид към 1/4-финалите в Шампионската лига. “Дюшекчиите” загубиха реванша от Тотнъм в Северен Лондон с 2:3 на “Тотнъм Хотспър Стейдиъм”, но след категоричния успех с 5:2 на “Метрополитано” преди седмица, те продължиха напред с победа в общия резултат със 7:5. Като цяло постижението е огромно не само за отбора, но и за самия Симеоне като треньор, тъй като под негово ръководство мадридчани стигат за осми път до фазата на последните осем. В два от тези случаи “дюшекчиите” дори успяха да стигнат до самия финал.

“Възхитен съм от растежа на клуба и отбора и от факта, че постоянно сме сред осемте най-добри в Европа, въпреки че става все по-трудно. Невероятно ентусиазирани сме.

Беше неудобен мач. Говорихме за това в съблекалнята и реагирахме през второто полувреме. Можехме да вкараме трети гол на два пъти, но всичко завърши с отсъдена дузпа срещу нас.

Мусо имаше много добра вечер, Кардосу беше феноменален, както и темпото и играта на Джулиан, Ганцко и Лукман. Джовани демонстрира отлично самообладание при вземането на решения в последните моменти на атаките. Заменихме го, за да избегнем картони, но бях доволен от представянето на всички”, каза Симеоне.

Още от Футбол свят

Слот: Не позволихме нивото ни да падне

Слот: Не позволихме нивото ни да падне

  • 19 март 2026 | 05:19
  • 734
  • 1
Компани се надява с Реал да впечатлят и неутралните зрители

Компани се надява с Реал да впечатлят и неутралните зрители

  • 19 март 2026 | 04:55
  • 840
  • 0
Паладино: Вероятно се изправихме срещу най-добрия отбор в Европа в момента

Паладино: Вероятно се изправихме срещу най-добрия отбор в Европа в момента

  • 19 март 2026 | 04:28
  • 1289
  • 0
Меси вкара гол номер 900, но Интер Маями отпадна

Меси вкара гол номер 900, но Интер Маями отпадна

  • 19 март 2026 | 03:49
  • 1207
  • 2
Треньорът на Щутгарт: Трябва да бъдем умни и да го покажем във всички аспекти

Треньорът на Щутгарт: Трябва да бъдем умни и да го покажем във всички аспекти

  • 19 март 2026 | 03:24
  • 527
  • 0
Катастрофата за Нюкасъл продължава - Тонали се контузи

Катастрофата за Нюкасъл продължава - Тонали се контузи

  • 19 март 2026 | 02:22
  • 791
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ливърпул си отмъсти на Галатасарай и ще търси реванш срещу ПСЖ

Ливърпул си отмъсти на Галатасарай и ще търси реванш срещу ПСЖ

  • 18 март 2026 | 23:57
  • 43355
  • 76
“Камп Ноу” полудя: Барселона смачка Нюкасъл по изключителен начин

“Камп Ноу” полудя: Барселона смачка Нюкасъл по изключителен начин

  • 18 март 2026 | 21:40
  • 63692
  • 349
Байерн чака битките срещу Реал Мадрид след нов бой по Аталанта

Байерн чака битките срещу Реал Мадрид след нов бой по Аталанта

  • 18 март 2026 | 23:55
  • 24249
  • 29
Тотнъм опита всичко, но Атлетико постигна целта си

Тотнъм опита всичко, но Атлетико постигна целта си

  • 18 март 2026 | 23:52
  • 22169
  • 9
Илиан: Левски води заслужено, Пламен Илиев си тръгна без да си кажем "довиждане"

Илиан: Левски води заслужено, Пламен Илиев си тръгна без да си кажем "довиждане"

  • 18 март 2026 | 19:48
  • 50958
  • 35
Обявиха кога ще е дербито между ЦСКА и Левски

Обявиха кога ще е дербито между ЦСКА и Левски

  • 18 март 2026 | 14:31
  • 35540
  • 113