Стават ясни претендентите за финалната четворка в ЛК

В днешния 19-и март (четвъртък) ще се изиграят всичките осем 1/8-финални реванша от Лигата на конференциите. След техния край ще разберем и всички участници в следващата фаза на надпреварата, както и 1/4-финалните двойки, тъй като по време на жребия в края на миналия месец бе определен пътят до самия финал на третия по значение турнир, който се провежда под шапката на УЕФА. Както във всички останали турнирни дни до този момент от началото на сезона двубоите ще се проведат в два часови диапазона и ще започнат по четири срещи от 19:45 и 22:00 часа българско време.

В ранните двубои бихме могли да видим българско участие, тъй като АЕК на Мартин Георргиев посреща Целье. Мачът изглежда протоколен, тъй като преди седмица гърците спечелиха с 4:0 като гост.

Ако успеят да се наложат Георгиев и компания, ще се изправят срещу по-силния измежду Райо Валекано и Самсунспор. Испанците имат аванс от първата среща от 3:1, като този двубой е от късната програма.

В друга среща от 19:45 часа АЕК Ларнака и Кристъл Палас трябва да довършат всичко на кипърска земя, тъй като миналата седмица в Лондон съперниците направиха нулево равенство.

Победителят от тази двойка може да срещне неизменния участник в полуфиналната фаза на турнира от последните три сезона Фиорентина или палача на българския Арда от предварителните кръгове Ракув. “Виолетовите” имат аванс от 2:1 след първия мач, като този сблъсък също е от ранните.

Последният мач, който стартира от 19:45 часа, е между Майнц 05 и Сигма (Оломоуц). Двата тима направиха 0:0 преди седмица и сега тепърва ще се решава всичко.

Който надделее, ще се изправи срещу по-силния измежду бившия тим на Доминик Янков Риека и Страсбург, който спечели основната схема. Французите имат аванс от 2:1 след първия мач.

Друг палач на български отбор от предварителните кръгове на надпреварата - АЗ Алкмаар, който отстрани Левски, гостува на Спарта (Прага), а началото е от 22:00 часа българско време. Нидерландците имат преднина от 2:1 след първите 90 минути.

Противник на победителя ще бъде по-силният измежду Шахтьор (Донецк) и Лех (Познан), като украинците взеха първия мач в Познан с 3:1. Интересното е, че и реваншът ще бъде на полска земя, тъй като военната агресия на Руската федерация в Украйна, която продължава вече цели 4 години, пречи на нормалното провеждане на международния спортен календар в страната от Източна Европа. Двубоят ще бъде на градския стадион в Краков.

