Кристъл Палас се класира срещу девет от АЕК Ларнака след продължения

Кристъл Палас достигна 1/4-финалите в Лига на конференциите, след като постигна труден успех с 2:1 като гост на АЕК Ларнака след продължения. И двете попадения за “орлите” бяха дело на Исмаела Сар (13’, 99’), а голът за кипърците бе дело на Енрик Саборит (62’). Именно бранителят извървя пътя от осанна до разпни го само в рамките на десетина минути, след като бе изгонен в 73-ата минута за втори жълт картон и остави съотборниците си с човек по-малко на терена. В последните секунди на продължението домакините пък останах и с двама по-души по-малко, след като Петросс Йоану бе изгонен.

Срещата започна отлично за лондончани, които успяха да поведат още преди изтичането на четвърт час, когато Адам Уортън показа отличните си умения в подаванията и “хвърли” отличен пас към откъсващия се Сар, който преодоля вратаря и реализира. Футболистите на Оливър Гласнер намалиха оборотите и започнаха да разиграват по-продължително и предпазливо. Това им изигра неприятна шега след час игра, когато Енрик Сабори изравни след удар с глава. Бранителят обаче си изкара много глупав червен картон в 73-ата минута след фал срещу напредващия на скорост Дайчи Камада. Гостите започнаха да натискат в търсене на нов гол, но до такъв не се стигна и се наложи двата отбора да играят продължения, след като преди седмица в Лондон също завършиха наравно, но 0:0.

Продълженията също предложиха много емоции на феновете. На два пъти в първите 15 минути играчите на Кристъл Палас нацелиха гредата, за да се стигне все пак до новото попадение на Сар, който също се разписа след корнер, но с хубав удар от около границата на малкия пеналт. Последваха няколко сериозни грешки на Джеферсон Лерма, които дадоха възможности на домакините. Най-спорното положение дойде няколко минути преди края на срещата, когато след ново статично положение реферът даде дузпа за игра с ръка на Матета в наказателното поле, но след намеса на ВАР я отмени. Това предизвика нерви по трибуните и много хвърлени чаши. В последните секунди на срещата пък Петрос Йоану бе изгонен за грубо нарушение срещу Матета, което в крайна сметка сложи и точка на спора, а Кристъл Палас продължи напред.

Снимки: Gettyimages