Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Кристъл Палас
Кристъл Палас се класира срещу девет от АЕК Ларнака след продължения

  • 19 март 2026 | 22:25
  • 538
  • 0
Кристъл Палас достигна 1/4-финалите в Лига на конференциите, след като постигна труден успех с 2:1 като гост на АЕК Ларнака след продължения. И двете попадения за “орлите” бяха дело на Исмаела Сар (13’, 99’), а голът за кипърците бе дело на Енрик Саборит (62’). Именно бранителят извървя пътя от осанна до разпни го само в рамките на десетина минути, след като бе изгонен в 73-ата минута за втори жълт картон и остави съотборниците си с човек по-малко на терена. В последните секунди на продължението домакините пък останах и с двама по-души по-малко, след като Петросс Йоану бе изгонен.

Срещата започна отлично за лондончани, които успяха да поведат още преди изтичането на четвърт час, когато Адам Уортън показа отличните си умения в подаванията и “хвърли” отличен пас към откъсващия се Сар, който преодоля вратаря и реализира. Футболистите на Оливър Гласнер намалиха оборотите и започнаха да разиграват по-продължително и предпазливо. Това им изигра неприятна шега след час игра, когато Енрик Сабори изравни след удар с глава. Бранителят обаче си изкара много глупав червен картон в 73-ата минута след фал срещу напредващия на скорост Дайчи Камада. Гостите започнаха да натискат в търсене на нов гол, но до такъв не се стигна и се наложи двата отбора да играят продължения, след като преди седмица в Лондон също завършиха наравно, но 0:0.

Продълженията също предложиха много емоции на феновете. На два пъти в първите 15 минути играчите на Кристъл Палас нацелиха гредата, за да се стигне все пак до новото попадение на Сар, който също се разписа след корнер, но с хубав удар от около границата на малкия пеналт. Последваха няколко сериозни грешки на Джеферсон Лерма, които дадоха възможности на домакините. Най-спорното положение дойде няколко минути преди края на срещата, когато след ново статично положение реферът даде дузпа за игра с ръка на Матета в наказателното поле, но след намеса на ВАР я отмени. Това предизвика нерви по трибуните и много хвърлени чаши. В последните секунди на срещата пък Петрос Йоану бе изгонен за грубо нарушение срещу Матета, което в крайна сметка сложи и точка на спора, а Кристъл Палас продължи напред.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Защитник на Арсенал: Изцяло концентрирани сме върху това да бием Ман Сити

Защитник на Арсенал: Изцяло концентрирани сме върху това да бием Ман Сити

  • 19 март 2026 | 17:18
  • 1768
  • 3
Нагелсман обясни за повиквателните на Карл и Урбиг, както и защо не извика Мусиала

Нагелсман обясни за повиквателните на Карл и Урбиг, както и защо не извика Мусиала

  • 19 март 2026 | 17:11
  • 1052
  • 1
Заради случващото се по света Дешан е притеснен за пътуването до САЩ

Заради случващото се по света Дешан е притеснен за пътуването до САЩ

  • 19 март 2026 | 16:52
  • 2918
  • 4
Коло Муани се завърна в националния отбор на Франция

Коло Муани се завърна в националния отбор на Франция

  • 19 март 2026 | 16:00
  • 1073
  • 1
Осминафиналите в ШЛ показаха колко уязвими са английските отбори

Осминафиналите в ШЛ показаха колко уязвими са английските отбори

  • 19 март 2026 | 15:38
  • 9891
  • 15
Официално: Нагелсман повика за пръв път млади надежди на Байерн, важни фигури се завръщат за Германия

Официално: Нагелсман повика за пръв път млади надежди на Байерн, важни фигури се завръщат за Германия

  • 19 март 2026 | 15:37
  • 2146
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец разпука Спартак (Варна) и отново скъси дистанцията до първото място

Лудогорец разпука Спартак (Варна) и отново скъси дистанцията до първото място

  • 19 март 2026 | 19:53
  • 38970
  • 272
Георги Иванов: Не е вярно, че сменяме Димитров, не съм говорил с Янкович

Георги Иванов: Не е вярно, че сменяме Димитров, не съм говорил с Янкович

  • 19 март 2026 | 18:09
  • 22176
  • 19
Карлос Насар пред Sportal.bg: Дори да пропусна Олимпиадата, няма да предам България!

Карлос Насар пред Sportal.bg: Дори да пропусна Олимпиадата, няма да предам България!

  • 19 март 2026 | 19:33
  • 10987
  • 34
Играят се късните реванши в Лига Европа, Болоня отново поведе на Рома

Играят се късните реванши в Лига Европа, Болоня отново поведе на Рома

  • 19 март 2026 | 22:00
  • 16850
  • 1
Григор Димитров спечели втория сет

Григор Димитров спечели втория сет

  • 19 март 2026 | 21:12
  • 9323
  • 4
Апоел помете Виртус Болоня в историческа вечер "Арена София"

Апоел помете Виртус Болоня в историческа вечер "Арена София"

  • 19 март 2026 | 22:50
  • 3805
  • 0