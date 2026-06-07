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Рабио призова за победа в последния мач на Дешан на френска земя

  • 7 юни 2026 | 20:51
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Адриен Рабио призова съотборниците си от френския национален отбор по футбол да отдадат почит на напускащия старши треньор Дидие Дешан, като спечелят последния му мач на френска земя срещу Северна Ирландия в понеделник.

Двубоят пред 50 000 души на стадиона в Лил ще бъде последна контрола за тима на Франция преди Световното първенство. Това ще бъде последният домакински мач за Дешан, който през юли ще сложи край на 14-годишния си престой като селекционер на отбора, с който спечели както Световното първенство, така и Лигата на нациите, а достигна и до финала на Мондиал 2022.

Дидие Дешан заяви, че е благодарен, че от тима на Северна Ирландия се са съгласили да играят мача, когато малцина други са искали, а Рабио иска да се увери, че Франция ще празнува в края на вечерта. "Не мога да си представя състоянието на духа на Дидие след цялото това време, прекарано с френския отбор“, коментира Адриен Рабио.

"Всички сме човешки същества. Имаме състрадание, имаме емоции и всичко, което идва с това. Треньорът свърши страхотна работа с френския отбор и се надявам той да бъде почетен както трябва, защото го заслужава. Трябва да спечелим мача, това би било добро признание", допълни той.

57-годишният селекционер обаче каза, че се опитва да се съсредоточи върху "по-големите цели" на Франция: "Опитвам се да не мисля за всички тези неща. Истината е, че не съм твърде тъжен, няма и да се радвам от това. Благодаря на всички в Нант. Беше хубаво, въпреки че беше по време на мача, футболистите играеха, а аз се опитвах да се съсредоточа върху случващото се на терена. Тези два мача преди да заминем за Съединените щати са, за да бъдем близо до феновете, които не могат да отидат в Съединените щати. Опитваме се да съберем колкото се може повече енергия и да получим колкото се може повече положителни вибрации от феновете“.

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