Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. АЕК
АЕК (Атина) се промъкна напред след домакинска загуба, Мартин Георгиев остана на пейката

  • 19 март 2026 | 22:04
  • 799
  • 1
АЕК (Атина) се промъкна напред след домакинска загуба, Мартин Георгиев остана на пейката

Тимът на АЕК (Атина) достигна до 1/4-финалите в Лига на конференциите, след като загуби домакинството си на Целье с 2:0. Гърците се промъкнаха напред благодарение на убедителния си успех с 4:0 като гост преди седмица. Българският национал Мартин Георгиев пък остана на скамейката и не влезе в игра. Точни за гостите бяха Никита Йосифов (13’) и Руди Позег Ванцаш (42’). На практика всичко по-интересно в тази среща се случи през първото полувреме, когато паднаха и двете попадения на сметката на словенците.

Те започнаха много амбицирано и успяха да вземат преднина още в 13-ата минута, когато Йосифов получи в изгодна позиция, направи добър индивидуален рейт, след което ударът му срещна крака на бранител и стана неспасяем за вратаря на домакините Стракоша. Гостите доминираха в двубоя, сякаш домакините бяха подценили срещата след убедителния си успех. Те получиха втори гол в края на първата част, когато многоходова акция на скорост на Целье завърши с попадение от около метър от голлинията на Руди Позег Ванцаш.

След почивката оборотите в двубоя рязко спаднаха, а домакините заиграха с мисълта да запазят аванса си и да се промъкнат напред, което в крайна сметка и се случи.

Следвай ни:

Снимки: Imago

