АЗ Алкмаар вилня в Прага по пътя към 1/4-финалите в ЛК

  • 20 март 2026 | 00:43
АЗ Алкмаар вилня в Прага по пътя към 1/4-финалите в ЛК

АЗ Алкмаар разби с 4:0 Спарта (Прага) в гостуването си в чешката столица от 1/8-финалите на Лигата на конференциите. Това бе мач-реванш между двата тима, като нидерландците бяха спечелили и първата среща с 2:1 и с общ резултат 6:1 продължават към 1/4-финалите.

Искак Йенсен откри резултата за гостите още в 8-ата минута с диагонален удар по земя в далечния ъгъл на вратата.

В 53-тата минута гол на Свен Мейнанс бе отменен, но пет по-късно Трой Парът удвои преднината на гостите, засичайки центриране отдясно на Дензе Касиус

В 62-рата минута резултатът стана класически, а Мейнанс все пак записа името си сред голмайсторите. Той отбеляза с далечен удар извън наказателното поле.

Крайното 0:4 оформи Ро-Зангело Даал в 73-тата минута. Трой Парът изскочи зад защитата, подаде за непокрития Даал, който вкара в опразнената врата.

Така АЗ Алкмаар по категоричен начин осигури мястото си на 1/4-финалите в турнира. Там ще има за съперник Шахтьор (Донецк).

