Екшън в южна България: полиция ескортира дубъла на Крумовград

Сериозно напрежение съпътства баража за влизане в Трета лига между Крумовград II и Хасково, игран на стадион „Чавдар“ в Белозем. Дубълът на Крумовград спечели двубоя с минималното 1:0, като единственото попадение бе реализирано от Милен Николов в 81-ата минута. Срещата обаче предизвика бурни реакции от страна на Хасково, като след мача се появи остра публикация във фен страница на привържениците на отбора.

Според публикацията от Хасково са останали недоволни от редица решения в мача, включително бърз червен картон, накъсване на играта и отсъждания в полза на символичния домакин Крумовград II. На видео, публикувано в същата страница, се вижда и гневната реакция на запалянковците.

В крайна сметка напрежението е ескалирало и се е наложило крумовградчани да бъдат ескортирани от четири полицейски автомобила.

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