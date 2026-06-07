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  3. Екзитполовете поставят Флорентино начело с убедителна преднина

Екзитполовете поставят Флорентино начело с убедителна преднина

  • 7 юни 2026 | 22:00
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Вече започнаха да излизат първите данни за преброяването на вота за президент на Реал Мадрид. Според първите данни към 22:00 часа българско време настоящият дългогодишен ръководител на клуба Флорентино Перес има убедителна преднина. Екзитопол на испанския вестник Marca дава 65,95% подкрепа за Перес, докато неговият опонент Енрике Рикелме събира 34,05%.

Това са и първите данни към края на избирателния ден, който трябваше да финишира в 20:00 часа местно испанско време. По-рано през деня "Marca" даваше сходна преднина за Перес.

Сериозна избирателна активност на изборите в Реал Мадрид
Сериозна избирателна активност на изборите в Реал Мадрид

Гласуването се проведе в базата на клуба – Ciudad Real Madrid във Валдебебас, където членовете на Реал Мадрид дават своя вот. За първи път от 2006 г. насам има повече от един кандидат за поста.

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