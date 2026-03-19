Майнц си свърши работата в реванша след силно второ полувреме

Майнц 05 победи с 2:0 чешкия Сигма (Оломоуц) в мач реванш от 1/8-финалите на Лигата на конференциите и след нулево равенство в първата срещата продължава напред в турнира. И двата гола за германците паднаха през втората част, в която домакините играха много силно и наложиха надмощието си. Отборът на Урс Фишер ще срещне на 1/4-финалите спечелилия измежду Страсбург и Риека.

Първата ситуация в мача бе за Майнц, като в 9-ата минута Нелсон Вайпер стреля опасно с глава, но вратарят на чехите Ян Кутни успя да избие. Единадесет минути по-късно пък Сигма имаше добър шанс, но Даниел Щурм от добра позиция стреля в аут.

В самото начало на втората част тимът от карнавалния град нанесе своя удар. Паул Небел центрира добре, а австрийският бранител Щефан Пош се извиси и с глава заби красиво топката в мрежата на чехите - 1:0 за Майнц. Шансовете на Сигма пък намаляха значително в 77-ата минута, когато Петер Барат получи втори жълт картон и бе изгонен.

От последвалия пряк свободен удар Небел можеше да удвои за Майнц, но ударът му разтресе напречната греда на гостите. Това обаче все пак стана пет минути по-късно, когато Дани да Коща напредна отдясно и намери резервата Арминдо Зийб, който с елегантно докосване прати топката в мрежата на Кутни - 2:0. Така Майнц затвърди успеха си и продължава напред.