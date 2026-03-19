Фиорентина отново надви поляци с гол в последните секунди

Италианският Фиорентина записа нов успех с 2:1 над полския Ракув, но този път в ролята на гост в реванша помежду им от 1/8-финалите на Лигата на конференциите. Така „виолетовите“ станаха четвъртфиналисти в турнира след общ резултат 4:2 в този кръг.

Любопитното е, че и трите гола в днешния мач дойдоха през второто полувреме. Още в началните секунди след почивката Карол Струски даде аванс на домакините с шут по земя. Това обаче стимулира тима от Флоренция, който наложи натиск. Така се стигна до изравнително попадение в 68-ата минута, когато Шер Ндур стреля отдалеч, а топката рикошира в резервата Роберто Пиколи и влезе в мрежата, като голът беше приписан на нападателя.

В 85-ата минута главният съдия посочи бялата точка в полза на домакините за нарушение на Оливер Кристенсен срещу Йонатан Брунес, но след преглед с ВАР видя, че нападателят е симулирал, заради което отмени дузпата. В последните секунди на срещата пък вратарят на Ракув тръгна напред, за да помогне в търсенето на победен гол, който да прати мача в продължения. Наистина се стигна до победно попадение, но в полза на „Ла Виола“, след като влезлият от пейката Марин Понграчич се разписа в опразнената врата с изстрел от своята половина на терена. Така съставът на Паоло Ваноли отново спечели с гол в добавеното време, след като преди седмица го направи с дузпа, отсъдена от българския рефер Георги Кабаков.

В ¼-финалите на турнира двукратният финалист Фиорентина ще се изправи срещу английския Кристъл Палас, който отстрани кипърския АЕК Ларнака след продължения.

Снимки: Imago