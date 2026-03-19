Фиорентина отново надви поляци с гол в последните секунди

Фиорентина отново надви поляци с гол в последните секунди

Италианският Фиорентина записа нов успех с 2:1 над полския Ракув, но този път в ролята на гост в реванша помежду им от 1/8-финалите на Лигата на конференциите. Така „виолетовите“ станаха четвъртфиналисти в турнира след общ резултат 4:2 в този кръг.

Любопитното е, че и трите гола в днешния мач дойдоха през второто полувреме. Още в началните секунди след почивката Карол Струски даде аванс на домакините с шут по земя. Това обаче стимулира тима от Флоренция, който наложи натиск. Така се стигна до изравнително попадение в 68-ата минута, когато Шер Ндур стреля отдалеч, а топката рикошира в резервата Роберто Пиколи и влезе в мрежата, като голът беше приписан на нападателя.

В 85-ата минута главният съдия посочи бялата точка в полза на домакините за нарушение на Оливер Кристенсен срещу Йонатан Брунес, но след преглед с ВАР видя, че нападателят е симулирал, заради което отмени дузпата. В последните секунди на срещата пък вратарят на Ракув тръгна напред, за да помогне в търсенето на победен гол, който да прати мача в продължения. Наистина се стигна до победно попадение, но в полза на „Ла Виола“, след като влезлият от пейката Марин Понграчич се разписа в опразнената врата с изстрел от своята половина на терена. Така съставът на Паоло Ваноли отново спечели с гол в добавеното време, след като преди седмица го направи с дузпа, отсъдена от българския рефер Георги Кабаков.

В ¼-финалите на турнира двукратният финалист Фиорентина ще се изправи срещу английския Кристъл Палас, който отстрани кипърския АЕК Ларнака след продължения.

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Защитник на Арсенал: Изцяло концентрирани сме върху това да бием Ман Сити

Защитник на Арсенал: Изцяло концентрирани сме върху това да бием Ман Сити

  • 19 март 2026 | 17:18
  • 1768
  • 3
Нагелсман обясни за повиквателните на Карл и Урбиг, както и защо не извика Мусиала

Нагелсман обясни за повиквателните на Карл и Урбиг, както и защо не извика Мусиала

  • 19 март 2026 | 17:11
  • 1052
  • 1
Заради случващото се по света Дешан е притеснен за пътуването до САЩ

Заради случващото се по света Дешан е притеснен за пътуването до САЩ

  • 19 март 2026 | 16:52
  • 2918
  • 4
Коло Муани се завърна в националния отбор на Франция

Коло Муани се завърна в националния отбор на Франция

  • 19 март 2026 | 16:00
  • 1073
  • 1
Осминафиналите в ШЛ показаха колко уязвими са английските отбори

Осминафиналите в ШЛ показаха колко уязвими са английските отбори

  • 19 март 2026 | 15:38
  • 9891
  • 15
Официално: Нагелсман повика за пръв път млади надежди на Байерн, важни фигури се завръщат за Германия

Официално: Нагелсман повика за пръв път млади надежди на Байерн, важни фигури се завръщат за Германия

  • 19 март 2026 | 15:37
  • 2146
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец разпука Спартак (Варна) и отново скъси дистанцията до първото място

Лудогорец разпука Спартак (Варна) и отново скъси дистанцията до първото място

  • 19 март 2026 | 19:53
  • 38976
  • 272
Георги Иванов: Не е вярно, че сменяме Димитров, не съм говорил с Янкович

Георги Иванов: Не е вярно, че сменяме Димитров, не съм говорил с Янкович

  • 19 март 2026 | 18:09
  • 22182
  • 19
Карлос Насар пред Sportal.bg: Дори да пропусна Олимпиадата, няма да предам България!

Карлос Насар пред Sportal.bg: Дори да пропусна Олимпиадата, няма да предам България!

  • 19 март 2026 | 19:33
  • 10991
  • 34
Играят се късните реванши в Лига Европа, Болоня отново поведе на Рома

Играят се късните реванши в Лига Европа, Болоня отново поведе на Рома

  • 19 март 2026 | 22:00
  • 16859
  • 1
Григор Димитров спечели втория сет

Григор Димитров спечели втория сет

  • 19 март 2026 | 21:12
  • 9329
  • 4
Апоел помете Виртус Болоня в историческа вечер "Арена София"

Апоел помете Виртус Болоня в историческа вечер "Арена София"

  • 19 март 2026 | 22:50
  • 3807
  • 0