Самсунспор нанесе първо поражение на Райо Валекано за сезона, но испанците продължават напред в ЛК

Райо Валекано допусна поражение като домакин от Самсунспор с 0:1, но въпреки това си осигури място на 1/4-финалите в Лига на конференциите след общ резултат от 3:2 в полза на испанците. Те спечелиха преди седмица с 3:1 като гост в Турция. Единственото попадение тази вечер бе дело на Шериф Ндиайе (65’), който се разписа след малко повече от час игра, но това не бе достатъчно за нещо повече от престижен успех в Испания. Това бе първо поражение за испанците през сезона в турнира.

Домакините започнаха добре двубоя в търсене на гол, който допълнително щеше да осигури повече спокойствие за тях, но отлични намеси на вратаря Кочук предотвратиха отлични възможности пред Рик ван Дронгелен и Хорхе де Фрутос. Турците постепенно започнаха да намират своя ритъм и това в крайна сметка даде резултат след малко повече от час игра, когато отлична комбинация между Мариус Муандилмаджи, който вкара за Самсунспор преди седмица, и набралия скорост Ндиайе даде възможност на втория да се разпише. Момчетата на Иниго Перес не се притесниха много от допуснатото попадение и продължиха с опитите си да търсят гол, а с нови пропуски се отличиха Паласон и отново де Фрутос.

В крайна сметка Самсунспор спечели срещата, но след поражението с два гола разлика (3:1) преди седмица Райо Валекано продължава в следващата фаза.

Снимки: Gettyimages