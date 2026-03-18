Нагелсман ще повика за пръв път младото бижу на Байерн

Селекционерът на Германия Юлиан Нагелсман ще повика за пръв път в националния отбор големия талант на Байерн (Мюнхен) Ленарт Карл, съобщават местните медии.

Според информациите изгряващата звезда на баварците ще бъде включена в състава на Бундестима за приятелските мачове - гостуването на Швейцария на 27 март и домакинството на Гана три дни по-късно.

През този сезон 18-годишният Карл започна редовно да получава шансове за първия отбор на Байерн, като имаше някои много добри изяви и записа впечатляващите 7 гола и 5 асистенции във всички турнири. Освен това той вече влезе в историята, превръщайки се в най-младия германски голмайстор в Шампионската лига и е смятан за един от най-големите таланти в Европа.

Със завръщането на Джамал Мусиала, Карл постепенно започна да получва по-малко изяви и няма попадение вече над два месеца, но въпреки това Нагелсман очевидно е решил да му даде шанс.

Младото бижу на Байерн автоматично ще получи нов договор и увеличена заплата

Моментът за дебют едва ли може да бъде по-значим. Мачовете срещу Швейцария и Гана са важен тест преди Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико. За Карл това е огромна възможност да се наложи директно в състава, който ще отиде на Мондиал 2026.