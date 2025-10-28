Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Байерн (Мюнхен)
  3. Младото бижу на Байерн автоматично ще получи нов договор и увеличена заплата

Младото бижу на Байерн автоматично ще получи нов договор и увеличена заплата

  • 28 окт 2025 | 12:41
  • 415
  • 0

Младото крило на Байерн (Мюнхен) Ленарт Карл ще получи автоматично удължаване на договора си с клуба на своя 18-и рожден ден, който e на 22 февруари 2026 г., съобщи журналистът Флориан Плетенберг от "Sky Germany".

Ариен Робен със съвет към изгряващата звезда на Байерн
Ариен Робен със съвет към изгряващата звезда на Байерн

Въпросното споразумение ще обвърже младия талант с договор с баварците до юни 2029 г. В момента той играе с първия си договор, който е стипендиантски и изтича през 2028 г., но след пълнолетието му контрактът става професионален, а заплатата скача значително. Телевизията съобщи също така в информацията си, че освобождаваща клауза в новия контракт не е предвидена.

Атакуващият полузащитник хвана очите на всички специалисти и фенове миналата седмица, когато вкара два гола в рамките на два мача. Първо се разписа при 4:0 над белгийския Брюж в Шампионската лига, а след това и при 3:0 срещу Борусия (Мьонхенгладбах) в Бундеслигата.

Ленарт Карл има един мач като титуляр през този сезон в германското първенство, а в други четири мача е влизал от пейката. Твърде е възможно талантът да получи повиквателна и за мъжкия национален отбор на Германия скоро. Младият футболист дори има амбиции да бъде част от състава на Бундестима за Световното догодина, стига селекцията на Нагелсман да си осигури класирането.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Ще остане ли Аталанта без загуба и след мача с Милан?

Ще остане ли Аталанта без загуба и след мача с Милан?

  • 28 окт 2025 | 07:42
  • 3093
  • 0
Гжегож Криховяк сложи край на кариерата си

Гжегож Криховяк сложи край на кариерата си

  • 28 окт 2025 | 07:24
  • 1680
  • 0
Манчестър Юнайтед е готов да продаде Хойлунд на Наполи още през януари

Манчестър Юнайтед е готов да продаде Хойлунд на Наполи още през януари

  • 28 окт 2025 | 06:56
  • 2696
  • 1
Родри поднови тренировки

Родри поднови тренировки

  • 28 окт 2025 | 06:02
  • 2749
  • 0
Рома на Гасперини впечатлява с резултати, въпреки спорната селекция

Рома на Гасперини впечатлява с резултати, въпреки спорната селекция

  • 28 окт 2025 | 05:38
  • 3485
  • 0
Нотингам Форест иска над 100 млн. паунда за желан от Манчестър Юнайтед халф

Нотингам Форест иска над 100 млн. паунда за желан от Манчестър Юнайтед халф

  • 28 окт 2025 | 05:11
  • 7727
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Спартак (Плевен) 0:1 Ботев (Пловдив), "канарчетата" поведоха от дузпа

Спартак (Плевен) 0:1 Ботев (Пловдив), "канарчетата" поведоха от дузпа

  • 28 окт 2025 | 12:45
  • 4377
  • 12
ЦСКА уреди зимния лагер, играе четири контроли на лукс - излиза срещу двама български национали

ЦСКА уреди зимния лагер, играе четири контроли на лукс - излиза срещу двама български национали

  • 28 окт 2025 | 12:34
  • 5931
  • 3
Купата на България на живо: започна първият мач

Купата на България на живо: започна първият мач

  • 28 окт 2025 | 12:50
  • 16739
  • 2
Веласкес: Лудогорец загуби, но има още един противник, който спечели и е на второ място

Веласкес: Лудогорец загуби, но има още един противник, който спечели и е на второ място

  • 28 окт 2025 | 11:14
  • 11026
  • 17
Клуб от efbet Лига остана без треньор

Клуб от efbet Лига остана без треньор

  • 28 окт 2025 | 10:45
  • 14872
  • 7
ПСВ Айндховен шокира Левски с цената на харесан от “сините” нападател

ПСВ Айндховен шокира Левски с цената на харесан от “сините” нападател

  • 28 окт 2025 | 06:35
  • 21220
  • 13