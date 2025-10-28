Младото бижу на Байерн автоматично ще получи нов договор и увеличена заплата

Младото крило на Байерн (Мюнхен) Ленарт Карл ще получи автоматично удължаване на договора си с клуба на своя 18-и рожден ден, който e на 22 февруари 2026 г., съобщи журналистът Флориан Плетенберг от "Sky Germany".

Въпросното споразумение ще обвърже младия талант с договор с баварците до юни 2029 г. В момента той играе с първия си договор, който е стипендиантски и изтича през 2028 г., но след пълнолетието му контрактът става професионален, а заплатата скача значително. Телевизията съобщи също така в информацията си, че освобождаваща клауза в новия контракт не е предвидена.

Атакуващият полузащитник хвана очите на всички специалисти и фенове миналата седмица, когато вкара два гола в рамките на два мача. Първо се разписа при 4:0 над белгийския Брюж в Шампионската лига, а след това и при 3:0 срещу Борусия (Мьонхенгладбах) в Бундеслигата.

Ленарт Карл има един мач като титуляр през този сезон в германското първенство, а в други четири мача е влизал от пейката. Твърде е възможно талантът да получи повиквателна и за мъжкия национален отбор на Германия скоро. Младият футболист дори има амбиции да бъде част от състава на Бундестима за Световното догодина, стига селекцията на Нагелсман да си осигури класирането.

