БФС показа новото лого, Левски е последният шампион, който вдига сегашната купа

БФС има ново лого. Футболният съюз го представи непосредствено преди тегленето на жребия за сезон 2026-2027 в efbet Лига. Освен това от БФС обявиха, че Левски е последният шампион, който вдигна настоящия трофей. От следващата година ще има нова купа за родния първенец, която се изработва в момента.

"БФС С НОВО ЛОГО И ВИЗУАЛНА ИДЕНТИЧНОСТ

Българският футболен съюз официално представи новата си визуална идентичност - важна стъпка от стратегията за развитие на футбола в България в периода 2026-2030.

Новата визуална система ще бъде въведена поетапно във всички комуникационни канали на БФС, дигиталните платформи, официалните документи и събитията на централата.

Представянето на новата идентичност е част от по-широката трансформация, заложена в стратегията за периода 2026-2030, чийто акцент е върху развитието на детско-юношеския футбол, модернизацията на националните отбори, подкрепата за клубовете, развитието на женския футбол и изграждането на единна методология за работа с младите таланти", гласи информацията на БФС.

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Снимки: Борислав Трошев