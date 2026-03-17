Съставът на Челси пак "изтече" във френските медии

Челси се нуждае от перфектна вечер, за да обърне резултата от първия осминафинален мач срещу Пари Сен Жермен (2:5). През последните дни мениджърът на лондончани Лиъм Росениър предприе мерки за спиране на изтичането на информация към противниците. Изглежда обаче, че те не са били достатъчни, тъй като френска публикация излезе с „актуални новини“ от лагера на "сините" преди реванша с парижани.

Списание Onze Mondial обяви тази сутрин, че Уесли Фофана, виновен за допуснатите голове в първия мач в Париж (2:5) и в мача срещу Нюкасъл (0:1) през уикенда, ще остане на резервната скамейка за реванша на "Стамфорд Бридж". Освен това в споменатата публикация се разкрива че 20-годишният Йорел Хато ще бъде титуляр като централен защитник, заедно с Трево Чалоба.

Статията, публикувана от Onze Mondial, е втората в рамките на една седмица, която съдържа информация от съблекалнята на „сините“.

Миналата седмица треньорът Лиъм Росениър обеща да започне разследване, след като съставът, който възнамеряваше да използва на "Парк де Пренс", изтече изцяло във френската преса часове преди началото на мача!

„Не знаех, че изтича информация от нашата съблекалня. Сигурен съм, че ще стигнем до корена на проблема, ако нещата наистина стоят така“, каза тогава Росениър. Ясно е, че се е провалил.

Челси разполага с многобройна френска група в състава си, включваща Фофана, Беноа Бадиашил и Густо. Освен това много от играчите на лондончани имат връзки с Франция чрез своите агенти или чрез сестринския клуб Страсбург.

Сред „заподозрените“ може да бъде включен и Алехандро Гарначо. Миналата година, когато беше в Манчестър Юнайтед, аржентинецът беше обвинен, че многократно е разкривал стартовия състав преди мачове, за да увеличи аудиторията си в социалните мрежи.