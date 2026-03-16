Дембеле: Дошли сме тук, за да бием Челси още веднъж

Пари Сен Жермен ще стъпи на “Стамфорд Бридж” с преднина от 5:2 от първия мач срещу Челси от осминафиналите в Шампионската лига. Двубоят в Англия е във вторник вече от 22:00 часа. Носителят на “Златната топка” Усман Дембеле вкара един от головете на френска земя преди седмица. Сега Дембеле е амбициран за нов успех. Ето какво заяви той на пресконференцията преди срещата:

За подхода в реванша

Ще се опитаме да атакуваме, за да постигнем още една победа. Не можем просто да стоим и да се защитаваме дълбоко. Имахме доста дни за възстановяване и усещаме голяма мотивация. Тук сме, за да търсим победата и класирането напред. Както си казахме след първия мач — можем да печелим само ако търсим победата. Не знаем как да печелим, ако стоим на нашите 15 метра и само се защитаваме.

За “Стамфорд Бридж” и значението на съперника

Трябва да останем изключително концентрирани срещу подобни отбори. Челси е качествен тим, голям клуб, който вече е триумфирал в Европа. Но както казах, нашият манталитет няма да се промени — идваме, за да се наложим. Ще има трудни моменти, в които ще страдаме, но вече сме го преживявали миналата година.

За натрупаната увереност

Във футбола увереността е изключително важна. Мисля, че направихме много добър двубой (в първата среща), дори и Челси да изравни два пъти. Голът за 4:2 ни помогна много, но трябва да останем концентрирани, защото нищо все още не е приключило.

За евентуално подновяване на договора

Няма никаква причина да не подновя контракта си, но аз не се занимавам с това. Това е между клуба и моя агент.

За физическите проблеми

Вече познавам тялото си малко по-добре. В кариерата си съм имал доста проблеми. Приех това много спокойно, а щабът ми каза да не се притеснявам. Това не са дълготрайни контузии и в момента се чувствам много добре.

Луис Енрике: В Шампионската лига няма как да се отпуснеш

За желанието отново да бъде във формата си от миналата година

Във всяка среща искам да се раздавам и да бъда с решаваща роля. Това ме мотивира всеки път. Успях да го направя миналата година, но това не променя нищо. Просто имам още по-голяма мотивация да спечеля нов трофей, особено защото годината е специална заради Мондиала. Идват важните моменти и трябва да се покажа.

За ролята си на лидер

Опитвам се да давам съвети, но треньорът казва на всеки играч да бъде лидер и да дава пример. Аз съм на 28 години и имам малко повече опит, затова се опитвам да бъда пример за по-младите.

За изблика му след загубата от Рен

Имаше някои мачове, в които можехме да подадем на по-добре позиционирани играчи, но всичко беше решено много бързо. Нямаше спор, просто проведохме откровен разговор. Играчите са интелигентни; ние поставяме ПСЖ пред личните си проблеми.

За важността на това да „знаем как да страдаме“ в тези мачове

В това състезание трябва да знаем как да страдаме; всеки клуб, който го е печелил, е преминал през това. Ние също го приемаме. Миналия сезон понякога бяхме много добри, но също така страдахме срещу Ливърпул, Астън Вила и Арсенал.