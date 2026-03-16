Дембеле: Дошли сме тук, за да бием Челси още веднъж

  • 16 март 2026 | 20:06
Пари Сен Жермен ще стъпи на “Стамфорд Бридж” с преднина от 5:2 от първия мач срещу Челси от осминафиналите в Шампионската лига. Двубоят в Англия е във вторник вече от 22:00 часа. Носителят на “Златната топка” Усман Дембеле вкара един от головете на френска земя преди седмица. Сега Дембеле е амбициран за нов успех. Ето какво заяви той на пресконференцията преди срещата:

За подхода в реванша
Ще се опитаме да атакуваме, за да постигнем още една победа. Не можем просто да стоим и да се защитаваме дълбоко. Имахме доста дни за възстановяване и усещаме голяма мотивация. Тук сме, за да търсим победата и класирането напред. Както си казахме след първия мач — можем да печелим само ако търсим победата. Не знаем как да печелим, ако стоим на нашите 15 метра и само се защитаваме.

За “Стамфорд Бридж” и значението на съперника
Трябва да останем изключително концентрирани срещу подобни отбори. Челси е качествен тим, голям клуб, който вече е триумфирал в Европа. Но както казах, нашият манталитет няма да се промени — идваме, за да се наложим. Ще има трудни моменти, в които ще страдаме, но вече сме го преживявали миналата година.

За натрупаната увереност
Във футбола увереността е изключително важна. Мисля, че направихме много добър двубой (в първата среща), дори и Челси да изравни два пъти. Голът за 4:2 ни помогна много, но трябва да останем концентрирани, защото нищо все още не е приключило.

За евентуално подновяване на договора
Няма никаква причина да не подновя контракта си, но аз не се занимавам с това. Това е между клуба и моя агент.

За физическите проблеми
Вече познавам тялото си малко по-добре. В кариерата си съм имал доста проблеми. Приех това много спокойно, а щабът ми каза да не се притеснявам. Това не са дълготрайни контузии и в момента се чувствам много добре.

Луис Енрике: В Шампионската лига няма как да се отпуснеш
За желанието отново да бъде във формата си от миналата година
Във всяка среща искам да се раздавам и да бъда с решаваща роля. Това ме мотивира всеки път. Успях да го направя миналата година, но това не променя нищо. Просто имам още по-голяма мотивация да спечеля нов трофей, особено защото годината е специална заради Мондиала. Идват важните моменти и трябва да се покажа.

За ролята си на лидер
Опитвам се да давам съвети, но треньорът казва на всеки играч да бъде лидер и да дава пример. Аз съм на 28 години и имам малко повече опит, затова се опитвам да бъда пример за по-младите.

За изблика му след загубата от Рен
Имаше някои мачове, в които можехме да подадем на по-добре позиционирани играчи, но всичко беше решено много бързо. Нямаше спор, просто проведохме откровен разговор. Играчите са интелигентни; ние поставяме ПСЖ пред личните си проблеми.

За важността на това да „знаем как да страдаме“ в тези мачове
В това състезание трябва да знаем как да страдаме; всеки клуб, който го е печелил, е преминал през това. Ние също го приемаме. Миналия сезон понякога бяхме много добри, но също така страдахме срещу Ливърпул, Астън Вила и Арсенал.

Още от Футбол свят

САЩ представи екипите си за Мондиал 2026

САЩ представи екипите си за Мондиал 2026

  • 16 март 2026 | 16:55
  • 642
  • 2
Артета отписа двама титуляри за реванша с Байер

Артета отписа двама титуляри за реванша с Байер

  • 16 март 2026 | 16:40
  • 1782
  • 0
Реферът се разкая, но наказанието на Луис Диас остава

Реферът се разкая, но наказанието на Луис Диас остава

  • 16 март 2026 | 16:22
  • 5418
  • 2
Солидна глоба и условна трансферна забрана за Челси заради нерегламентирани плащания

Солидна глоба и условна трансферна забрана за Челси заради нерегламентирани плащания

  • 16 март 2026 | 16:15
  • 4116
  • 8
Халф на Интер е с контузия

Халф на Интер е с контузия

  • 16 март 2026 | 16:10
  • 675
  • 0
Гуардиола: Нямам конкретен план, но знам, че можем да направим този обрат

Гуардиола: Нямам конкретен план, но знам, че можем да направим този обрат

  • 16 март 2026 | 15:24
  • 6055
  • 10
Виж всички

Водещи Новини

Застреляха шеф на български футболен клуб

Застреляха шеф на български футболен клуб

  • 16 март 2026 | 17:05
  • 63554
  • 38
Димитров викна капитана на Левски и четирима дебютанти за Индонезия, няма никой от Лудогорец

Димитров викна капитана на Левски и четирима дебютанти за Индонезия, няма никой от Лудогорец

  • 16 март 2026 | 13:54
  • 32508
  • 90
Стефка Костадинова напуска БОК, Делян Пеевски я издига за депутат

Стефка Костадинова напуска БОК, Делян Пеевски я издига за депутат

  • 16 март 2026 | 11:21
  • 46084
  • 204
Червен картон не успя да сломи духа на Арда срещу 11 от Добруджа

Червен картон не успя да сломи духа на Арда срещу 11 от Добруджа

  • 16 март 2026 | 19:54
  • 8726
  • 19
Тома Цилев на довиждане с Локо: Скоро клубът може да има нови инвеститори

Тома Цилев на довиждане с Локо: Скоро клубът може да има нови инвеститори

  • 16 март 2026 | 14:00
  • 11595
  • 1
"Вабанк": Ще стигне ли ЦСКА до Европа

"Вабанк": Ще стигне ли ЦСКА до Европа

  • 16 март 2026 | 16:58
  • 5061
  • 23