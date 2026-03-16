Голмайсторът на Челси: Утре отново трябва да вкараме три гола, както на Световното клубно първенство

Голмайсторът на Челси Жоао Педро е убеден, че тимът може да отбележи поне три попадения в домакинския си реванш срещу Пари Сен Жермен от 1/8-финалите на Шампионска лига и така да заличи сериозното си изоставане с 2:5 след първия мач. Нападателят също така припомни, че през миналото лято “сините” победиха с 3:0 именно европейския първенец във финала на Световното клубно първенство.

“Мисля, че за всеки играч е мечта да играе в Шампионската лига. Много се наслаждавам да бъда тук и съм щастлив в Челси. Утре ще имаме нова възможност да покажем на всички нашата мощ и дано да спечелим мача. Тази седмица беше трудна за нас. Но ние знаем нашата сила и вярваме, че отново можем да го постигнем, защото показахме мощта ни на Световното клубно първенство, когато спечелихме с 3:0. Утре отново трябва да вкараме три гола. Отборът вярва в това, както и треньорът. Мисля, че и феновете трябва да вярват, защото утре ще бъде един страхотен мач, който всички да гледат”, коментира Педро на пресконференцията си преди двубоя.

Joao Pedro: We showed our power in the Club World Cup, we won 3-0. Tomorrow we need to score three goals again. The group believes, the coach believes, I think the fans should believe as well! 🙏 pic.twitter.com/dPWJpv9UXg — Hayters TV (@HaytersTV) March 16, 2026

Снимки: Gettyimages