Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Челси
  3. Голмайсторът на Челси: Утре отново трябва да вкараме три гола, както на Световното клубно първенство

  • 16 март 2026 | 19:45
  • 439
  • 0
Голмайсторът на Челси Жоао Педро е убеден, че тимът може да отбележи поне три попадения в домакинския си реванш срещу Пари Сен Жермен от 1/8-финалите на Шампионска лига и така да заличи сериозното си изоставане с 2:5 след първия мач. Нападателят също така припомни, че през миналото лято “сините” победиха с 3:0 именно европейския първенец във финала на Световното клубно първенство.

“Мисля, че за всеки играч е мечта да играе в Шампионската лига. Много се наслаждавам да бъда тук и съм щастлив в Челси. Утре ще имаме нова възможност да покажем на всички нашата мощ и дано да спечелим мача. Тази седмица беше трудна за нас. Но ние знаем нашата сила и вярваме, че отново можем да го постигнем, защото показахме мощта ни на Световното клубно първенство, когато спечелихме с 3:0. Утре отново трябва да вкараме три гола. Отборът вярва в това, както и треньорът. Мисля, че и феновете трябва да вярват, защото утре ще бъде един страхотен мач, който всички да гледат”, коментира Педро на пресконференцията си преди двубоя.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

САЩ представи екипите си за Мондиал 2026

Артета отписа двама титуляри за реванша с Байер

Реферът се разкая, но наказанието на Луис Диас остава

Солидна глоба и условна трансферна забрана за Челси заради нерегламентирани плащания

Халф на Интер е с контузия

Гуардиола: Нямам конкретен план, но знам, че можем да направим този обрат

Виж всички

Водещи Новини

Застреляха шеф на български футболен клуб

Димитров викна капитана на Левски и четирима дебютанти за Индонезия, няма никой от Лудогорец

Стефка Костадинова напуска БОК, Делян Пеевски я издига за депутат

Червен картон не успя да сломи духа на Арда срещу 11 от Добруджа

Тома Цилев на довиждане с Локо: Скоро клубът може да има нови инвеститори

"Вабанк": Ще стигне ли ЦСКА до Европа

