Росиниър посочи причината за загубата от ПСЖ и заяви: Утре не бива да го допускаме

Мениджърът на Челси Лиъм Росиниър заяви, че неговият тим е бил наказан благодарение на индивидуални грешки, които утре не могат да бъдат допускани, но те продължават да имат своите шансове в утрешния реванш срещу ПСЖ от 1/8-финалите в Шампионската лига. “Сините” загубиха преди седмица с 5:2 в Париж, но утре приемат французите на “Стамфорд Бридж”.

“Ако гледате мач и оставите резултата на страна, то ние бяхме наказани, заради наши собствени грешки и благодарение на това, че те разполагат с отлични футболисти. На практика тези моменти решиха всичко. Утре не бива да допускаме подобни неща. Все пак трябва да помним, че ПСЖ е актуалният европейски шампион и има причина за това, но ние вярваме, че можем да бъдем равностойни в тази битка,” започна бившият наставник на Страсбург.

Рийс Джеймс отново е получил контузия

Мениджърът на Челси потвърди и появилата се по-рано днес, че капитанът на тима Рийс Джеймс е с травма в подколянното сухожилие и ще отсъства няколко седмици. Той изрази задоволство, че наказанието на Педро Нето е отменено и той ще е на разположение за утрешния сблъсък с ПСЖ. Мало Густо пък е с травма и вероятно няма да е готов.

Той взе отношение и по станалата широко обсъждана тема в последните дни с прегръдката на футболистите на “сините” преди всеки мач. Ситуацията набра голяма популярност, тъй като преди двубоят с Нюкасъл в средата на кръга бе затворен рефера Пол Тиърни.

“Смятам, че тази тема е силно преувеличена. Някаква брънка на фона на много по-сериозни теми, които ни заобикалят. Никога не сме искали да превръщаме в някаква сериозна тема тази ситуация или да се шуми около това. Утре имаме възможност да постигнем нещо специално и искаме да се съсредоточим върху това. Имам насрочена среща за тази ситуация с комисията,” коментира Росиниър.

Снимки: Gettyimages