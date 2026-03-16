  Росиниър посочи причината за загубата от ПСЖ и заяви: Утре не бива да го допускаме

Росиниър посочи причината за загубата от ПСЖ и заяви: Утре не бива да го допускаме

Росиниър посочи причината за загубата от ПСЖ и заяви: Утре не бива да го допускаме

Мениджърът на Челси Лиъм Росиниър заяви, че неговият тим е бил наказан благодарение на индивидуални грешки, които утре не могат да бъдат допускани, но те продължават да имат своите шансове в утрешния реванш срещу ПСЖ от 1/8-финалите в Шампионската лига. “Сините” загубиха преди седмица с 5:2 в Париж, но утре приемат французите на “Стамфорд Бридж”.

“Ако гледате мач и оставите резултата на страна, то ние бяхме наказани, заради наши собствени грешки и благодарение на това, че те разполагат с отлични футболисти. На практика тези моменти решиха всичко. Утре не бива да допускаме подобни неща. Все пак трябва да помним, че ПСЖ е актуалният европейски шампион и има причина за това, но ние вярваме, че можем да бъдем равностойни в тази битка,” започна бившият наставник на Страсбург.

Рийс Джеймс отново е получил контузия
Рийс Джеймс отново е получил контузия

Мениджърът на Челси потвърди и появилата се по-рано днес, че капитанът на тима Рийс Джеймс е с травма в подколянното сухожилие и ще отсъства няколко седмици. Той изрази задоволство, че наказанието на Педро Нето е отменено и той ще е на разположение за утрешния сблъсък с ПСЖ. Мало Густо пък е с травма и вероятно няма да е готов.

Той взе отношение и по станалата широко обсъждана тема в последните дни с прегръдката на футболистите на “сините” преди всеки мач. Ситуацията набра голяма популярност, тъй като преди двубоят с Нюкасъл в средата на кръга бе затворен рефера Пол Тиърни.

“Смятам, че тази тема е силно преувеличена. Някаква брънка на фона на много по-сериозни теми, които ни заобикалят. Никога не сме искали да превръщаме в някаква сериозна тема тази ситуация или да се шуми около това. Утре имаме възможност да постигнем нещо специално и искаме да се съсредоточим върху това. Имам насрочена среща за тази ситуация с комисията,” коментира Росиниър.

Солидна глоба и условна трансферна забрана за Челси заради нерегламентирани плащания
Солидна глоба и условна трансферна забрана за Челси заради нерегламентирани плащания
Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

САЩ представи екипите си за Мондиал 2026

САЩ представи екипите си за Мондиал 2026

  • 16 март 2026 | 16:55
  • 482
  • 0
Артета отписа двама титуляри за реванша с Байер

Артета отписа двама титуляри за реванша с Байер

  • 16 март 2026 | 16:40
  • 1175
  • 0
Реферът се разкая, но наказанието на Луис Диас остава

Реферът се разкая, но наказанието на Луис Диас остава

  • 16 март 2026 | 16:22
  • 3318
  • 1
Солидна глоба и условна трансферна забрана за Челси заради нерегламентирани плащания

Солидна глоба и условна трансферна забрана за Челси заради нерегламентирани плащания

  • 16 март 2026 | 16:15
  • 2819
  • 7
Халф на Интер е с контузия

Халф на Интер е с контузия

  • 16 март 2026 | 16:10
  • 519
  • 0
Гуардиола: Нямам конкретен план, но знам, че можем да направим този обрат

Гуардиола: Нямам конкретен план, но знам, че можем да направим този обрат

  • 16 март 2026 | 15:24
  • 4513
  • 8
Виж всички

Водещи Новини

Застреляха шеф на български футболен клуб

Застреляха шеф на български футболен клуб

  • 16 март 2026 | 17:05
  • 45287
  • 22
Димитров викна капитана на Левски и четирима дебютанти за Индонезия, няма никой от Лудогорец

Димитров викна капитана на Левски и четирима дебютанти за Индонезия, няма никой от Лудогорец

  • 16 март 2026 | 13:54
  • 25287
  • 83
Стефка Костадинова напуска БОК, Делян Пеевски я издига за депутат

Стефка Костадинова напуска БОК, Делян Пеевски я издига за депутат

  • 16 март 2026 | 11:21
  • 41451
  • 172
Арда 1:0 Добруджа, червен картон за домакините

Арда 1:0 Добруджа, червен картон за домакините

  • 16 март 2026 | 18:46
  • 3666
  • 4
Тома Цилев на довиждане с Локо: Скоро клубът може да има нови инвеститори

Тома Цилев на довиждане с Локо: Скоро клубът може да има нови инвеститори

  • 16 март 2026 | 14:00
  • 8620
  • 1
"Вабанк": Ще стигне ли ЦСКА до Европа

"Вабанк": Ще стигне ли ЦСКА до Европа

  • 16 март 2026 | 16:58
  • 2798
  • 9