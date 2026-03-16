Луис Енрике: В Шампионската лига няма как да се отпуснеш

Пари Сен Жермен се радва на отлична преднина от три гола срещу Челси, след като спечели първия осминафинал в Шампионската лига с 5:2. Независимо от това наставникът Луис Енрике увери, че футболистите му няма да подценят реванша в Лондон. Мачът на “Стамфорд Бридж” е във вторник от 22:00 часа. Ето какво заяви треньорът по редица теми:

За двубоя

Ясно е, че изиграхме само първата среща. Предстои втората и тя винаги е различна. Реваншите са особени, защото можеш да бъдеш елиминиран — много е сложно. Ние сме готови, свикнали сме да играем подобни срещи и искаме да се представим по най-добрия начин. Тези допълнителни дни почивка (ПСЖ нямаше мач от първенството през уикенда - бел.ред.) бяха полезни, за да се подготвим за срещата и да си починем. Намираме се във финалната част на първенството и това е положително.

За увереността след първата среща

Увереността е нещо специално. Това, което мога да кажа, е, че в един двубой можеш да бъдеш по-добър или по-слаб, но този сезон показахме, че сме истински отбор — стабилен и способен да играе срещу всеки съперник от най-високо ниво.

Дембеле: Дошли сме тук, за да бием Челси още веднъж

За лидерските качества на Усман Дембеле

Като треньор е невероятно да имаш играч като него. Той успя да промени манталитета си и позицията си. През целия си живот беше типично крило, а сега прие да промени начина си на игра, за да побеждава. Страхотно е да имаш футболист като Усман. А като привърженик е удоволствие да гледаш играч като него — различен, който може да прави всичко с топката.

За евентуално отпускане на отбора

В Шампионската лига е невъзможно да има отпускане. Ще трябва да страдаме и да използваме тези трудни моменти, за да обърнем динамиката на мача. Ще се опитаме да контролираме двубоя, но това са срещи, които е почти невъзможно да бъдат напълно контролирани.

За интензивността на ПСЖ, който побеждава всички отбори от Премиър лийг

Винаги е удоволствие да играеш срещу английски отбор, защото това е най-високото ниво и можем да покажем нашето ниво и нашите стандарти. Така беше и миналата година, когато играхме срещу всички английски отбори, и същото е и тази година. Опитваме се да направим всичко възможно, за да печелим отново.

За слуховете, които го свързват с Челси

Предстои ни много важен двубой. Не разбирам какво казвате и не ме интересува. Това не е важно — аз съм треньор на ПСЖ и съм много щастлив да водя този велик клуб.