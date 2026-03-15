Росиниър: Заслужавахме много повече от този мач

Мениджърът на Челси Лиъм Росиниър трудно преглътна загубата с 0:1 от Нюкасъл в Премиър лийг. Той смята, че това поражение е незаслужено с оглед показаното от неговия отбор.

„В момента изпитвам огромно разочарование, защото мисля, че заслужавахме много повече от този мач. Контролирахме големи части от играта, владеехме топката, но във футбола всичко се свежда до това какво правиш в двете наказателни полета. Нюкасъл се защитиха много добре, бяха организирани и се възползваха от своя шанс, докато ние не успяхме да реализираме нашите“, заяви Росиниър.

Той призна, че тимът му трябва да е по-точен в завършващата фаза.

„Трябва да бъдем по-клинични. Създаваме положения, стигаме до добри зони, но ни липсва онзи последен пас или завършващ удар. Това е нещо, върху което работим всеки ден на тренировъчната площадка. Не мога да виня играчите за усилията им – те дадоха всичко от себе си до последната секунда“, допълни специалистът.

Един от куриозните моменти в мача бе когато играчите на Челси се скупчиха около съдията преди началото на срещата.

„Вижте, това с прегръдката... реферът ни каза да я прекратим, защото забавяме началото. Но това е наш ритуал, символ на нашето единство и уважение. Не го правим, за да дразним противника или да губим време. Беше разочароващо, че се превърна в тема, но не това реши мача. Мачът се реши от това, че не вкарахме головете си“, смята англичанинът.

Въпреки всичко той запазва пълната си вяра в отбора.

„Вярвам в тази група от играчи. Виждам как работят и колко много ги боли от тази загуба. Трябва да останем позитивни, да анализираме грешките си и да се подготвим за следващия мач. Пътят, по който вървим, е правилен, но резултатите трябва да започнат да съответстват на представянето ни“, завърши Росиниър.

Снимки: Gettyimages