Челси обяви голяма новина за капитана си

Капитанът на Челси Рийс Джеймс се споразумя за нов шестгодишен договор, който ще го задържи на „Стамфорд Бридж“ до 2032 г., съобщиха от клуба. 26-годишният футболист е продукт на академията на лондончани и направи своя дебют за първия отбор на „сините“ през септември 2019 г.
Английският национал е най-високоплатеният играч на клуба със заплата от 250 000 паунда на седмица. Настоящият договор на Джеймс изтичаше през 2028 г., което превърна подновяването му в един от приоритетите на клуба. Той подписа предишния си контракт малко след като Тод Боели и Clearlake Capital поеха собствеността през 2022 г.
През този сезон Джеймс е бил титуляр в 19 от своите 26 мача в Премиър лийг за „сините“ и има общо 225 участия за клуба.
Джеймс спечели Шампионската лига с Челси през 2021 г., както и Суперкупата на УЕФА през същата година, а също така и Лигата на конференциите и Световното клубно първенство през 2025 г. Той беше избран за капитан преди три години.
Смята се, че преговорите са напреднали бързо, като Джеймс е бил окуражен от начина, по който протича възстановяването му от поредица контузии след няколко сезона, белязани от проблеми. Той претърпя операция през декември 2023 г. в опит да разреши повтаряща се травма на подколянното сухожилие.
На терена Джеймс е ефективен както в ролята на краен защитник, така и в халфовата линия. Смята се, че той е впечатлил с подобрения в лидерските си качества след първоначалните критики по времето на бившия мениджър Енцо Мареска.
Джеймс е заявил, че спечелването на място в състава на Англия за Световното първенство през 2026 г. е основна цел, след като пропусна последните два големи турнира поради контузии.