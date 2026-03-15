Челси обгради съдията - най-странното нещо, което ще видите на мач

Лиъм Росиниър разкритикува съдията Пол Тиърни след странен инцидент преди загубата на Челси с 0:1 от Нюкасъл, при който реферът се озова в средата на сформиран кръг на играчите на „сините“.

Под ръководството на Росиниър футболистите на Челси са решили да се съберат си кръг около топката в центъра на терена. Но преди мача срещу Нюкасъл се появи неочакван гост – точно в средата на тяхната група.

Играчите на Челси изглеждаха объркани, когато Коул Палмър прегърна Тиърни, а съдията се усмихна в отговор на английския национал. След това Тиърни остана в центъра на играчите на Челси, докато те не разпуснаха кръга, като Уесли Фофана също погледна съдията с недоумение.

Chelsea's pregame team huddle today had a special guest—the referee. 😂

Росиниър разкри, че Тиърни е повдигнал темата за този кръг в разговор преди мача с неговия помощник. След срещата треньорът критикува съдията, който според него е трябвало да отсъди дузпа за Челси заради нарушението на Ник Волтемаде срещу Палмър, и заяви, че ще търси разговор с PGMO (организацията на съдиите).

„Разочарован съм“, каза Росиниър. „Има твърде много фокус върху неща, които нямат значение. Искам да съм напълно ясен – искам да защитя играчите си. Уважавам играта. Играчите ми решиха да се събират около топката, за да покажат уважение към нея и да демонстрират единство и лидерство.

Това не е мое решение. Това беше решение на лидерската група и на отбора. В този кръг няма нищо, което да е неуважително към съперника.“

"There is nothing with that huddle that is disrespectful to the opposition"



Chelsea head coach Liam Rosenior reacts to the bizarre moment referee Paul Tierney was caught in the middle of his players' huddle before the Premier League game against Newcastle

Росиниър добави, че Тиърни е споменал и предишен инцидент при мач срещу Арсенал, когато треньорът на Челси се ядоса, защото член на щаба на „артилеристите“ се е намирал в половината на неговия отбор по време на загрявката.

„Имахме среща със съдията, моят асистент отиде при него и първото нещо, за което той говори, беше нашият кръг“, каза Росиниър. „Той спомена и случая, когато се оплаках за Арсенал, че са били в нашата половина. Но тогава не беше треньорът на вратарите, който беше там.

Хората бяха на този мач срещу Арсенал – аз казах това, което казах. Ние не проявяваме неуважение към съперника. Ако Пол (Тиърни) беше се фокусирал повече върху работата си – а именно да взема правилните решения – днес щяхме да получим дузпа. Не мисля, че някой в тази стая може да каже, че Волтемаде не рита Коул Палмър в наказателното поле.

Така че нека се фокусираме върху важните неща. Единството на моя отбор не е толкова важно, колкото правилните решения на терена.“

На въпроса дали е говорил със съдията след мача, Росиниър добави:

"That can't happen again, that's ridiculous!"



"Pathetic!"



Final Score pundits weren't keen on Chelsea's pre-match huddle taking place with the referee in the middle of it 😂

„Днес не говорих с Пол или с неговите съдии. Помислих, че не е правилно да го правя в този момент. Но ще разговарям с PGMO. Ще говоря със съдиите и ще се опитам да разбера защо се случи това днес. Според правилника става въпрос за време – можеш да бъдеш където искаш в зависимост от момента.

Просто искам да намерим решение, защото всъщност говорим за нещо, което е много по-малко важно от това, което се случва на терена.“

Снимки: Gettyimages