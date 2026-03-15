  Челси обгради съдията - най-странното нещо, което ще видите на мач

Челси обгради съдията - най-странното нещо, което ще видите на мач

  • 15 март 2026 | 09:08
Лиъм Росиниър разкритикува съдията Пол Тиърни след странен инцидент преди загубата на Челси с 0:1 от Нюкасъл, при който реферът се озова в средата на сформиран кръг на играчите на „сините“.

Нюкасъл излъга Челси в Лондон, битката за топ 5 продължава да се завързва

Под ръководството на Росиниър футболистите на Челси са решили да се съберат си кръг около топката в центъра на терена. Но преди мача срещу Нюкасъл се появи неочакван гост – точно в средата на тяхната група.

Играчите на Челси изглеждаха объркани, когато Коул Палмър прегърна Тиърни, а съдията се усмихна в отговор на английския национал. След това Тиърни остана в центъра на играчите на Челси, докато те не разпуснаха кръга, като Уесли Фофана също погледна съдията с недоумение.

Росиниър разкри, че Тиърни е повдигнал темата за този кръг в разговор преди мача с неговия помощник. След срещата треньорът критикува съдията, който според него е трябвало да отсъди дузпа за Челси заради нарушението на Ник Волтемаде срещу Палмър, и заяви, че ще търси разговор с PGMO (организацията на съдиите).

„Разочарован съм“, каза Росиниър. „Има твърде много фокус върху неща, които нямат значение. Искам да съм напълно ясен – искам да защитя играчите си. Уважавам играта. Играчите ми решиха да се събират около топката, за да покажат уважение към нея и да демонстрират единство и лидерство.

Това не е мое решение. Това беше решение на лидерската група и на отбора. В този кръг няма нищо, което да е неуважително към съперника.“

Росиниър добави, че Тиърни е споменал и предишен инцидент при мач срещу Арсенал, когато треньорът на Челси се ядоса, защото член на щаба на „артилеристите“ се е намирал в половината на неговия отбор по време на загрявката.

„Имахме среща със съдията, моят асистент отиде при него и първото нещо, за което той говори, беше нашият кръг“, каза Росиниър. „Той спомена и случая, когато се оплаках за Арсенал, че са били в нашата половина. Но тогава не беше треньорът на вратарите, който беше там.

Хората бяха на този мач срещу Арсенал – аз казах това, което казах. Ние не проявяваме неуважение към съперника. Ако Пол (Тиърни) беше се фокусирал повече върху работата си – а именно да взема правилните решения – днес щяхме да получим дузпа. Не мисля, че някой в тази стая може да каже, че Волтемаде не рита Коул Палмър в наказателното поле.

Така че нека се фокусираме върху важните неща. Единството на моя отбор не е толкова важно, колкото правилните решения на терена.“

На въпроса дали е говорил със съдията след мача, Росиниър добави:

„Днес не говорих с Пол или с неговите съдии. Помислих, че не е правилно да го правя в този момент. Но ще разговарям с PGMO. Ще говоря със съдиите и ще се опитам да разбера защо се случи това днес. Според правилника става въпрос за време – можеш да бъдеш където искаш в зависимост от момента.

Просто искам да намерим решение, защото всъщност говорим за нещо, което е много по-малко важно от това, което се случва на терена.“

Снимки: Gettyimages

