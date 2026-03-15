Бивш член на Изпълкома: Янев не става за ЦСКА, Гриша Ганчев му осигури купа на България

  • 15 март 2026 | 12:00
  • 9777
  • 13

Бившият член на Изпълкома на БФС по времето на Борислав Михайлов и дясна ръка на Димитър Бербатов, когато легендарният голмайстор бе кандидат за президент на футболния съюз - Петър Величков, се изказа доста остро срещу Христо Янев и Методи Томанов.

Той стори това след снощното поражене на “червените” с 0:3 от Лудогорец в Разград. Според Величков, Янев не става за ЦСКА и трябва да се търси треньор от чужбина. Също така бизнесменът не е впечатлен от работата и на главния скаут Методи Томанов.

Освен тях сериозна критика отнесоха още двама родни специалисти - Станислав Генчев и Стойчо Стоев. За разлика от тях Величков написа ласкави думи за Петър Хубчев, Илиан Илиев, Александър Томаш и Георги Дерменджиев.

Ето какво написа Петър Величков на страницата си във “Фейсбук”, като Spоrtal.bg ппубликува неговите думи без редакторска намеса:

“Гледах Лудогорец-ЦСКА. 3:0. Най-малкото с което се отърваха Армейците. Играта им не стигна дори за по-нормална загуба. Толкова с треньор водил само отбори пред “изпадане” и то с променлив успех. Да не се заблуждаваме , Янев не става за ЦСКА. Гриша Ганчев му осигури купа на България с ЦСКА от В група и после Пирин, Ботев Враца и до там.

ЦСКА на Томаш дори беше по-силен с по-слаби играчи и два трансферни прозореца провалени от Торба-Акъллията Методи Томанов, в които на Томаш не беше осигурен нито един от желаните от него играчи. Томаш от три мача с ЦСКА срещу Лудогорец завърши един наравно и загуби два с по 1:0. Янев в един само мач взе 3 гола .

Явно след като търпението на собственика на ЦСКА не стигна за да остави Томаш да работи малко по-дългосрочно на треньорския пост в ЦСКА е нужен класен чужденец. От българските треньори , ако правилно си спомням само Петър Хубчев, Илиян Илиев и Александър Томаш са класирали отборите си между 2ро и 4то място в българския шампионат. Смешковци, като Стойчо Стоев и Станислав Генчев на чело на Лудогорец няма какво да броим. Там титлите са “ясни”.

Бат Гошо е неколкократен Шампион с Лудогорец , но е вече на възраст.

Хубчев се бори със здравословни проблеми, Илиян Илиев ще напусне Черно Море само заради работа в чужбина, а Томаш ще трябва да изчака няколко години за да води отново ЦСКА.

Така, че ако ЦСКА иска нещо повече от 4-5 място е нужен сериозен специалист, чужденец начело на отбора и добри селекции, които е ясно, че Томанов не може да направи по причини кристално ясни на всеки , който малко поне следи футбола в България.”

