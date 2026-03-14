Хьогмо засипа с похвали футболистите си след успеха над ЦСКА

Наставникът на Лудогорец Пер-Матиас Хьогмо похвали футболистите си след категоричния успех с 3:0 над ЦСКА.

"Това е много хубав мач за Лудогорец. 3:0 за мъжкия ни тим и 3:0 за дамите ни. Имахме леки проблеми в първите 7-8 минути, в които не намирахме най-добрия начин за преса. Те намираха пространства зад гърбовете ни. Беше важно да минем без проблеми в този период. Отлична работа на Ерик. Работата ни през второто полувреме също беше много добра, когато трябваше да ги надиграем тактически. Те нямаха много ситуации. Страхотна работа от Руан за дузпата. Трябва да ми повече ефективност и острота през второто полувреме. Много добро поведение от играчите, щастлив съм от тяхното отношение. Ивайло Чочев ни дава характер и отношение. Винаги дава най-доброто от себе си. Той е отличен пример за играч, който може да изгради култура. В защита върши страхотна работа.

Казах и на играчите, че ще срещнем ЦСКА вероятно още 4 пъти. Те са добър отбор с добър треньор. Трябва да починем за мача със Спартак. Взимаме немалко позитиви от този мач. Ще видим какво е състоянието на Руан Круз. Трябва да гледаме само към следващия си ангажимент