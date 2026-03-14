  3. Хьогмо засипа с похвали футболистите си след успеха над ЦСКА

Хьогмо засипа с похвали футболистите си след успеха над ЦСКА

  • 14 март 2026 | 20:13
Наставникът на Лудогорец Пер-Матиас Хьогмо похвали футболистите си след категоричния успех с 3:0 над ЦСКА.

32 Лудогорец 3:0 ЦСКА

"Това е много хубав мач за Лудогорец. 3:0 за мъжкия ни тим и 3:0 за дамите ни. Имахме леки проблеми в първите 7-8 минути, в които не намирахме най-добрия начин за преса. Те намираха пространства зад гърбовете ни. Беше важно да минем без проблеми в този период. Отлична работа на Ерик. Работата ни през второто полувреме също беше много добра, когато трябваше да ги надиграем тактически. Те нямаха много ситуации. Страхотна работа от Руан за дузпата. Трябва да ми повече ефективност и острота през второто полувреме. Много добро поведение от играчите, щастлив съм от тяхното отношение. Ивайло Чочев ни дава характер и отношение. Винаги дава най-доброто от себе си. Той е отличен пример за играч, който може да изгради култура. В защита върши страхотна работа.

Казах и на играчите, че ще срещнем ЦСКА вероятно още 4 пъти. Те са добър отбор с добър треньор. Трябва да починем за мача със Спартак. Взимаме немалко позитиви от този мач. Ще видим какво е състоянието на Руан Круз. Трябва да гледаме само към следващия си ангажимент

Още от БГ Футбол

Лидерът се измъчи срещу последния, изненада в Пазарджик

Лидерът се измъчи срещу последния, изненада в Пазарджик

Ботев (Враца) развали празненствата на Ботев (Пд)

Ботев (Враца) развали празненствата на Ботев (Пд)

Лудогорец разби ЦСКА с убийствена ефективност

Лудогорец разби ЦСКА с убийствена ефективност

Локо (Пд) надви Левски като гост и записа трета поредна победа в Елитната група до 17 години

Локо (Пд) надви Левски като гост и записа трета поредна победа в Елитната група до 17 години

Гьоко Хаджиевски: Как ще ти вкарат гол? Разочарован съм, не знам какво да сменя

Гьоко Хаджиевски: Как ще ти вкарат гол? Разочарован съм, не знам какво да сменя

Алвеша: Проспахме 45 минути, смените направиха разликата

Алвеша: Проспахме 45 минути, смените направиха разликата

Лудогорец разби ЦСКА с убийствена ефективност

Лудогорец разби ЦСКА с убийствена ефективност

Янев: Аз съм работил в най-големите ла*на в българския футбол, но не съм губил мотивация

Янев: Аз съм работил в най-големите ла*на в българския футбол, но не съм губил мотивация

Съставът на Реал Мадрид срещу Елче, Арбелоа прави три промени и отново залага на младок

Съставът на Реал Мадрид срещу Елче, Арбелоа прави три промени и отново залага на младок

Ботев (Враца) развали празненствата на Ботев (Пд)

Ботев (Враца) развали празненствата на Ботев (Пд)

Тийнейджър вдъхнови Арсенал за късна победа над Евертън, "топчиите" дръпнаха с 10 точки на върха

Тийнейджър вдъхнови Арсенал за късна победа над Евертън, "топчиите" дръпнаха с 10 точки на върха

Нюкасъл излъга Челси в Лондон, битката за топ 5 продължава да се завързва

Нюкасъл излъга Челси в Лондон, битката за топ 5 продължава да се завързва

