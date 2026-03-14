Янев: Аз съм работил в най-големите ла*на в българския футбол, но не съм губил мотивация

Наставникът на ЦСКА Христо Янев отговори по любопитен начин на въпрос за Годой след тежкото поражение с 0:3 от Лудогорец в Разград. "Червеният" треньор заложи на Питас да поведе атаката и не пусна в игра Кошамра. След срещата журналистите го попитаха дали този му ход няма да накара латиноамериканеца Годой да загуби мотивация, на която Янев каза:

"Аз съм работил в най-големите ла*на в българския футбол, но не съм губил мотивация в онова, което правя. Ако мога да бъда техния пример, нека бъда такъв. Мотивацията не се губи с един мач, с една тренировка, с една смяна. Мотивацията е нещо, което носиш вътре в себе си и го носиш постоянно през целия си живот."