  Лапорта остава начело на Барселона след разгромна победа на изборите

Лапорта остава начело на Барселона след разгромна победа на изборите

  • 16 март 2026 | 00:58
Лапорта остава начело на Барселона след разгромна победа на изборите

Жоан Лапорта триумфално си осигури оставането на президентския пост в Барселона, след като беше преизбран с огромно мнозинство, предизвиквайки бурни празненства в щаба му.

Според испанските медии, 63-годишният функционер е събрал впечатляващите 69% от гласовете на клубните избори, оставяйки зад себе си опонента си Виктор Фонт. Тази победа бележи началото на третия му мандат начело на „блаугранас“ и втори пореден, с хоризонт на завършване през 2031 г.

Лапорта гласува за президент, куриоз с Тер Стеген
Лапорта гласува за президент, куриоз с Тер Стеген

Първото му присъствие на президентския пост в Барселона е през периода 2003-2010 г., а се завърна начело на клуба през 2021 г. Веднага след обявяването на екзитполовете, в щаба на Лапорта настъпи еуфория, като той и неговите поддръжници избухнаха в бурни празненства.

Заслужава да се отбележи, че по време на предизборната си кампания Лапорта се беше ангажирал със значително увеличаване на бюджета както за футболния отбор, така и за баскетболния отдел на клуба през следващия състезателен сезон.

Вратарска грешка подари победата на Щутгарт над РБ Лайпциг

Вратарска грешка подари победата на Щутгарт над РБ Лайпциг

  • 15 март 2026 | 22:40
  • 645
  • 0
Джаспър и компания громят в Сърбия

Джаспър и компания громят в Сърбия

  • 15 март 2026 | 22:27
  • 850
  • 0
Кифисия с Алекс Петков се завърна към победите

Кифисия с Алекс Петков се завърна към победите

  • 15 март 2026 | 22:04
  • 718
  • 0
От Испания и Аржентина обясниха за отмяната на „Финалисима“

От Испания и Аржентина обясниха за отмяната на „Финалисима“

  • 15 март 2026 | 22:00
  • 1547
  • 0
Лацио отново огорчи Милан и го отдалечи от Интер

Лацио отново огорчи Милан и го отдалечи от Интер

  • 15 март 2026 | 23:41
  • 6674
  • 48
Бивши играчи на Барселона вкараха головете на Бетис - Селта

Бивши играчи на Барселона вкараха головете на Бетис - Селта

  • 15 март 2026 | 21:45
  • 1426
  • 1
Красив гол в Стара Загора върна преднината на Левски

Красив гол в Стара Загора върна преднината на Левски

  • 15 март 2026 | 18:57
  • 118644
  • 673
Ливърпул се провали и срещу закъсалия Тотнъм

Ливърпул се провали и срещу закъсалия Тотнъм

  • 15 март 2026 | 20:25
  • 33613
  • 46
Веласкес: Трудното е, докато отбележиш гол

Веласкес: Трудното е, докато отбележиш гол

  • 15 март 2026 | 19:24
  • 15143
  • 65
Лацио отново огорчи Милан и го отдалечи от Интер

Лацио отново огорчи Милан и го отдалечи от Интер

  • 15 март 2026 | 23:41
  • 6674
  • 48
“Рафиня президент”: Барселона отново показа мощ и вкара пет гола

“Рафиня президент”: Барселона отново показа мощ и вкара пет гола

  • 15 март 2026 | 19:12
  • 32700
  • 89
Ман Юнайтед срази Астън Вила и направи важна крачка към място в зона ШЛ, Фернандеш с историческо постижение

Ман Юнайтед срази Астън Вила и направи важна крачка към място в зона ШЛ, Фернандеш с историческо постижение

  • 15 март 2026 | 17:55
  • 32406
  • 30