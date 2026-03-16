Лапорта остава начело на Барселона след разгромна победа на изборите

Жоан Лапорта триумфално си осигури оставането на президентския пост в Барселона, след като беше преизбран с огромно мнозинство, предизвиквайки бурни празненства в щаба му.

Според испанските медии, 63-годишният функционер е събрал впечатляващите 69% от гласовете на клубните избори, оставяйки зад себе си опонента си Виктор Фонт. Тази победа бележи началото на третия му мандат начело на „блаугранас“ и втори пореден, с хоризонт на завършване през 2031 г.

Първото му присъствие на президентския пост в Барселона е през периода 2003-2010 г., а се завърна начело на клуба през 2021 г. Веднага след обявяването на екзитполовете, в щаба на Лапорта настъпи еуфория, като той и неговите поддръжници избухнаха в бурни празненства.

Заслужава да се отбележи, че по време на предизборната си кампания Лапорта се беше ангажирал със значително увеличаване на бюджета както за футболния отбор, така и за баскетболния отдел на клуба през следващия състезателен сезон.