Обвиниха Лапорта, че използва легендите на Барселона

Виктор Фонт, кандидатът за президентския пост в Барселона, изрази критичното си отношение към Жоан Лапорта, преди да упражни правото си на глас на стадион „Спотифай Камп Ноу“. Повод за коментара му станаха снимките на досегашния бос с легенди като Серхио Бускетс и носителката на “Златната топка” при жените Айтана Бонмати.

“Кандидатът Лапорта се опита да се възползва от имиджа на легендите на клуба през цялата кампания. Серхио Бускетс, преди да влезе да гласува, ми каза, че е искал да отиде да гласува заедно с Чави Ернандес (върл критик на Лапорта - бел.ред.), но тогава е позвънил на Алехандро Ечевария, който управлява всичко в клуба, за да му позволят да влезе с колата, и вече са го придружили. Но първоначалната идея беше да отиде да гласува с Чави”, заяви Фонт.

ELECTIONS 2026 🗳️💙❤️



Sergio Busquets, former FC Barcelona captain, casts his vote at Spotify Camp Nou. pic.twitter.com/SHnRdlh1pf — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 15, 2026

Former club captain and coach Xavi Hernández is at Spotify Camp Nou to exercise his right to vote. pic.twitter.com/cqL49UIYgq — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 15, 2026

“Това са лични отношения, в този случай с бившия му зет Алехандро Ечевария, и те се опитват да объркат хората. Аз също имам лични отношения със Серхио Бускетс, много хора от моя екип имат връзка с него, най-добрият приятел на Карлес Пуйол е част от нашия екип, но ние не сме търсили хора, за да се снимаме с тях и да объркваме обществото“, изтъкна Фонт.

“Това е ФК Барселона, а не ФК Лапорта. От понеделник тези хора ще се радват да имат нов управителен съвет и ще работим всички заедно. Ние няма да правим това – едните да са с мен, а другите против мен. И Меси е лош, и Чави е лош. За съжаление, това е Барса днес, но от утре това ще се промени“, аргументира се бизнесменът от Гранойерс.

Фонт демонстрира оптимизъм за крайния успех. „Мирише на победа“, заяви той убедено, без да обмисля какво би направил в случай на загуба. „Концентрирани сме върху спечелването на изборите. Барса се нуждае от това, което ние предлагаме. Ще видим какво ще реши социалното мнозинство в крайна сметка“, заключи той.