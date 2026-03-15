Левски ще търси нови 3 точки срещу изпитващия трудности Берое - на живо преди двубоя в Стара Загора
  Лапорта гласува за президент, куриоз с Тер Стеген

  • 15 март 2026 | 14:54
  • 3165
  • 3
Досегашният президент на Барселона Жоан Лапорта пусна своя вот на провеждащите се днес избори в каталунския клуб. Адвокатът е фаворит да получи трети мандат, който ще е до 2031 година. Единствен съперник на Лапорта е Виктор Фонт, чиито шансове обаче се оценяват на минимални.

От сутринта насам Лапорта е на “Спотифай Камп Ноу”, но упражни правото си на глас чак към 14:00 часа местно време. Преди това той съпровождаше до урните голяма част от популярните избиратели, което в случая е разрешено.

В същото време неуспех пред урните претърпя доскорошният капитан на тима Марк-Андре тер Стеген. Вратарят, който в момента е преотстъпен в Жирона, се появи в една от секциите стадиона, но се оказа, че не фигурира в списъка с имащите право на глас. Според “Ас” причината е, че германецът е забравил да поднови членството си за тази година, а това е едно от изискванията, за да си “сосиос” с право на глас.

Той изчака известно време, след което си тръгна без да пуснал бюлетина.

Тер Стеген напусна Барса през януари, но скоро след отиването си в Жирона получи тежка контузия. Стражът има договор с Барса до лятото на 2028 година.

Започнаха изборите за президент на Барселона
Започнаха изборите за президент на Барселона
Още от Футбол свят

Започнаха изборите за президент на Барселона

Започнаха изборите за президент на Барселона

  • 15 март 2026 | 10:22
  • 6815
  • 5
В Интер са бесни на съдиите и ВАР във втори пореден мач

В Интер са бесни на съдиите и ВАР във втори пореден мач

  • 15 март 2026 | 09:25
  • 6444
  • 17
Челси обгради съдията - най-странното нещо, което ще видите на мач

Челси обгради съдията - най-странното нещо, което ще видите на мач

  • 15 март 2026 | 09:08
  • 17342
  • 7
Кой е "бижуто" на Арсенал - най-младият голмайстор в историята на Премиър лийг?

Кой е "бижуто" на Арсенал - най-младият голмайстор в историята на Премиър лийг?

  • 15 март 2026 | 08:27
  • 17465
  • 6
Барселона не трябва да отпуска газта срещу Севиля

Барселона не трябва да отпуска газта срещу Севиля

  • 15 март 2026 | 07:59
  • 3090
  • 0
Ливърпул излиза за задължителни три точки срещу разклатения Тотнъм

Ливърпул излиза за задължителни три точки срещу разклатения Тотнъм

  • 15 март 2026 | 07:34
  • 5115
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Берое и Левски, Хуан Переа води атаката на "сините"

11-те на Берое и Левски, Хуан Переа води атаката на "сините"

  • 15 март 2026 | 15:50
  • 6348
  • 11
Черно море пречупи трудно Монтана със страхотен гол

Черно море пречупи трудно Монтана със страхотен гол

  • 15 март 2026 | 16:22
  • 9566
  • 15
Втора лига на живо: ЦСКА II губи с 0:2, Лудогорец II изравни на Фратрия

Втора лига на живо: ЦСКА II губи с 0:2, Лудогорец II изравни на Фратрия

  • 15 март 2026 | 15:45
  • 34782
  • 36
Ман Юнайтед 0:0 Астън Вила, спокойно начало на двубоя

Ман Юнайтед 0:0 Астън Вила, спокойно начало на двубоя

  • 15 март 2026 | 15:59
  • 2659
  • 2
Бивш член на Изпълкома: Янев не става за ЦСКА, Гриша Ганчев му осигури купа на България

Бивш член на Изпълкома: Янев не става за ЦСКА, Гриша Ганчев му осигури купа на България

  • 15 март 2026 | 12:00
  • 23619
  • 54
Андреа Кими Антонели триумфира в Китай и върна Италия на върха във Формула 1

Андреа Кими Антонели триумфира в Китай и върна Италия на върха във Формула 1

  • 15 март 2026 | 10:37
  • 29120
  • 45