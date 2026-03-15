Лапорта гласува за президент, куриоз с Тер Стеген

Досегашният президент на Барселона Жоан Лапорта пусна своя вот на провеждащите се днес избори в каталунския клуб. Адвокатът е фаворит да получи трети мандат, който ще е до 2031 година. Единствен съперник на Лапорта е Виктор Фонт, чиито шансове обаче се оценяват на минимални.

Candidate Joan Laporta, member number 9.601, casts his vote at Spotify Camp Nou. pic.twitter.com/Ugncq3fuJh — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 15, 2026

От сутринта насам Лапорта е на “Спотифай Камп Ноу”, но упражни правото си на глас чак към 14:00 часа местно време. Преди това той съпровождаше до урните голяма част от популярните избиратели, което в случая е разрешено.

В същото време неуспех пред урните претърпя доскорошният капитан на тима Марк-Андре тер Стеген. Вратарят, който в момента е преотстъпен в Жирона, се появи в една от секциите стадиона, но се оказа, че не фигурира в списъка с имащите право на глас. Според “Ас” причината е, че германецът е забравил да поднови членството си за тази година, а това е едно от изискванията, за да си “сосиос” с право на глас.

Той изчака известно време, след което си тръгна без да пуснал бюлетина.

Тер Стеген напусна Барса през януари, но скоро след отиването си в Жирона получи тежка контузия. Стражът има договор с Барса до лятото на 2028 година.

