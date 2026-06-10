Ветеран на Интер няма да преподпише изтичащия си договор, но може да остане в клуба

Един от ветераните в състава на Интер - Матео Дармиан, със сигурност няма да преподпише изтичащия си договор с клуба, съобщава “Скай Спорт Италия”.

Поради тази причина не липсва интерес към 36-годишния поливалентен бранител от страна на редица по-скромни отбори от Серия "А": новаците Монца и Венеция, а също така Удинезе и Сасуоло, които завършиха в средата на класирането през изминалия сезон. Въпреки това е възможно бившият италиански национал да прекрати кариерата си през това лято. В такъв случай “нерадзурите” са готови да му предложат позиция в клуба, като очакват неговото решение до края на следващата седмица.

Sky — Matteo Darmian will not extend his contract with Inter. The player has received interest from Monza, Venezia, Udinese, and Sassuolo, but he has not yet decided whether he wants to continue playing. If he decides to retire, Inter have an offer ready for him to take on a role… pic.twitter.com/o9mZP817hC — FedeNerazzurra ⭐️⭐️ + 1 (@FedeNerazzurra) June 10, 2026

Дармиан е част от Интер от есента на 2020 година насам, като записа 218 мача с 13 гола и 13 асистенции за миланския гранд, с който спечели по три пъти титлата, Купата и Суперкупата на Италия.

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Снимки: Gettyimages