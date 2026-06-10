Ветеран на Интер няма да преподпише изтичащия си договор, но може да остане в клуба

Един от ветераните в състава на Интер - Матео Дармиан, със сигурност няма да преподпише изтичащия си договор с клуба, съобщава “Скай Спорт Италия”.
Поради тази причина не липсва интерес към 36-годишния поливалентен бранител от страна на редица по-скромни отбори от Серия "А": новаците Монца и Венеция, а също така Удинезе и Сасуоло, които завършиха в средата на класирането през изминалия сезон. Въпреки това е възможно бившият италиански национал да прекрати кариерата си през това лято. В такъв случай “нерадзурите” са готови да му предложат позиция в клуба, като очакват неговото решение до края на следващата седмица.
Дармиан е част от Интер от есента на 2020 година насам, като записа 218 мача с 13 гола и 13 асистенции за миланския гранд, с който спечели по три пъти титлата, Купата и Суперкупата на Италия.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages