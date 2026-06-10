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Лига на нациите: България 0:0 Белгия! Следете мача ТУК!

  • 10 юни 2026 | 18:36
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Волейболистите от националния отбор на България днес стартират участието си в Лигата на нациите.

Световните вицешампиони от 2025 година вчера направиха първата си тренировка в зала “Нилсон Нелсон” в столицата Бразилия.

Възпитаниците на Джанлоренцо Бленджини пристигнаха от Аржентина, където победиха “гаучосите” в приятелска среща играна пред 5000 зрители в Росарио.

Днес националите срещат Белгия от 19:00 час в първия си двубой от Лигата на нациите, който ще бъде излъчен на живо по MAX One.

Селекционерът на България Джанлоренцо Бленджини ще разчита на всичките си най-добри състезатели.

Белгия направи впечатляващи игри в контролните срещу преди началото на VNL.

За “червените дяволи” няма да играе капитанът Сам Деру, който очаква да стане баща съвсем скоро от бившата национална на България Добриана Рабаджиева.

Ас на Симеон Николов и България поведе с 4:3 в началото на двубоя. Атака на Алекс Грозданов в центъра и 6:6. Мощна атака на Александър Николов и 7:6 за България. Мощна двойна блокада на Аспарух Аспарухов и 8:6. Технична атака на Александър Николов и 9:7.

БЪЛГАРИЯ - БЕЛГИЯ 0:0 (10:7)
БЪЛГАРИЯ: Симеон Николов, Аспарух Аспарухов, Александър Николов, Мартин Атанасов, Алекс Грозданов, Илия Петков - Дамян Колев-либеро
Старши треньор: ДЖАНЛОРЕНЦО БЛЕНДЖИНИ
Треньор: ФРАНЧЕСКО КАДЕДУ/АНДРЕЙ ЖЕКОВ
БЕЛГИЯ: Стийн Д’Хулст, Базил Дермо, Фере Регерс, Пиер Перен, Самюел Фафшампс, Ван Ленорт Елсен - Горик Лантсогт-либеро
Старши треньор: ЕМАНУЕЛЕ ДЗАНИНИ.

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