Португалия - Нигерия (съставите)

Португалия ще премери сили с Нигерия в последната си проверка преди началото на Световното първенство. Съперник на Кристиано Роналдо и компания ще е Нигерия. "Суперорлите" не успяха да се класират за Мондиал 2026, но разполагат с много качествен състав, особено в халфовата линия и атаката.

Двубоят ще се играе в Лейрия и е с начален час 22:45. Домакините ще се опитат да запишат победа, за да натрупат допълнително самочувствие преди старта на световните финали, след като вече надвиха Чили с 2:1.

Кристиано Роналдо започва на върха на атаката за Португалия, а по крилата ще действат Тринкао и Педро Нето. Тримата в средата на терена са Бруно Фернандеш, Витиня и Жоао Невеш, а бранителите пред Диого Коща са Нелсон Семедо, Рубен Диаш, Гонсало Инасио и

Нигерийците излизат с трима нападатели в лицето на Моузес Саймън, Акор Адамс и Алекс Иуоби. В халфовата линия на гостите личат имената на Точукву Нади и Уилфред Ндиди, а двойка централни защитници са Калвин Баси и Семи Аджайи.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google