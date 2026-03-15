Започнаха изборите за президент на Барселона

Членовете на Барселона (т.нар. сосиос) днес ще решат дали да заложат на продължаването на проекта на Жоан Лапорта или да променят курса под ръководството на Виктор Фонт.

Уникалната във всяко отношение особеност на Барса ще бъде потвърдена с още един празник на демокрацията, пише възторжено "Мундо депортиво". С 114 504 членове в избирателния списък денят ще бъде дълъг изборен маратон – урните ще бъдат отворени от 09:00 до 21:00 часа в пет секции (съответно 10:00 и 22:00 часа българско време), след което ще последва преброяване на гласовете и обявяване на новия президент около 23:00 часа (около полунощ българско време).

Жоан Лапорта и Виктор Фонт днес ще сложат край на няколко напрегнати седмици на кампания, в които размяната на критики между двамата постепенно се засилваше. Победа на кандидатурата „Defensem el Barça“ би означавала още пет години на Лапорта като президент, докато от „Nosaltres“ се стремят да прекъснат настоящия модел, за да може Фонт да стане 41-вият президент на клуба.

Както при всяка изборна надпревара, "Мундо депортиво" събра кандидатите за специална фотосесия на "Камп Ноу". Миналия понеделник, когато цялата общност на Барса все още беше под напрежение след ожесточения предизборен дебат, организиран от Grupo Godó в корпоративните офиси на Барселона, Лапорта и Фонт демонстрираха дружелюбие, спокойствие и дори размениха няколко усмивки на тревата на стадиона.

Изборният ден за президент вече започна. Отворени са изборните секции на "Камп Ноу", както и в Лейда, Жирона, Тарагона и Андора.

Треньорът Шави Паскуал и гардът Кевин Пънтър вече посетиха стадиона, за да упражнят правото си на глас на изборите за президент на клуба. Шави Паскуал коментира пред клубните медии:

„Това е специален клуб. Имаме късмета да можем да изразим мнението си чрез гласа си. Това е модел на собственост, който е напълно различен от останалата част на Европа, и той дава ценности на всички членове и на всички, които обичат Барса.“

Снимки: Imago