Киърън Маккена шокира Ипсуич

Мениджърът на Ипсуич Киърън Маккена напусна поста си, въпреки че изведе отбора до промоция и през следващия сезон се очакваше да води "трактористите" в Премиър лийг. Причината за това не е, че ще премине в друг клуб, тъй като 40-годишният англичанин е взел решение да си вземе почивка от футбола, за да посвети времето си на семейството. Според "Скай спортс" Ипсуич е финансово защитен, ако Маккена реши да започне нова работа през следващите 12 месеца. Клубът ще получи обезщетение, съответстващо на оставащото време от договора му до изтичането на една година. Настоящата сума е около 7 милиона паунда.

Маккена пое Ипсуич през 2021 година и изведе отбора до три промоции в последните четири сезона, като две от тях бяха за Премиър лийг.

"Чувствам, че това е подходящият момент да се оттегля. Правя го с голяма гордост от невероятния напредък, който постигнахме, и с огромна надежда и оптимизъм за бъдещето на клуба. След като отдадох толкова много на работата си през предходните пет сезона, сега очаквам с нетърпение да си взема почивка от мениджърския пост и да посветя известно време на семейството си, което беше с мен на всяка стъпка от кариерата ми досега", заяви самият Маккена.

📰 Kieran McKenna will step down as Ipswich Town Manager after five seasons at the club.



Kieran has made the decision to step away from football management and dedicate time to his family, having been at the forefront of one of the most successful eras in the club’s history. — Ipswich Town (@IpswichTown) June 10, 2026

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