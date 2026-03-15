Интер Маями буксува в отсъствието на Меси

Интер Маями показа голова немощ в отсъствието на голямата си звезда Лионел Меси. "Розовите" стигнаха само до нулево реми в гостуването сина Шарлът от 4-тия кръг на МЛС. Аржентинецът, както и някои други важни играчи, получиха почивка от треньора Хавиер Масчерано и това си оказа своето влияние.

Макар мачът да завърши без голове, той не бе скучен за зрителите. Положения пред двете врати не липсваха, но липсваше завършващият удар, който да донесе гол за някой от двата отбора.

В крайна сметка равенството бе справедлив резултат и след него Интер заема 3-тото място в Източната конференция с актив от 7 точки. Шарлът пък е на 6-ата позиция с 5 точки до момента.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages