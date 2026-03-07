Популярни
Масчерано за визитата на Интер Маями при Тръмп: Казаха ни, че ще говорим само за футбол, но се оказа различно

  • 7 март 2026 | 15:32
  • 1183
  • 1

Старши треньорът на Интер Маями Хавиер Масчерано каза, че отборът не е знаел какво ще каже президентът на САЩ Доналд Тръмп на срещата в Белия дом. По време на речта си държавният глава подчерта успеха на САЩ в конфликта с Иран.

Меси и компания посетиха Доналд Тръмп в Белия дом
Меси и компания посетиха Доналд Тръмп в Белия дом

„Казаха ни, че посещението ще бъде просто, за да ни поздравят за титлата и че ще говорим само за футбол, но се оказа различно. Пристигнахме рано, чакахме, видяхме много малко от Белия дом и видяхме президента само по време на момента, показан по телевизията. Всички сме достатъчно зрели, за да държим нещата разделени. Посещението беше планирано преди повече от два месеца, така че отборът просто следваше вече договорения протокол. Разбираме, че настоящата глобална ситуация е различна от тази, когато беше договорено това посещение“, цитира Масчерано Miami Herald.

Снимки: Gettyimages

