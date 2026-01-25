Меси, Суарес и Интер Маями катастрофираха в контрола

Популярни
Звездният отбор на Интер Маями допусна тежко поражение с 0:3 в приятелския си мач срещу перуанския Алианса Лима. Двубоят бе част от шампионското турне на “чаплите”, които триумфираха с титлата в Мейджър Лийг Сокър миналия месец.

Хосе Паоло Гереро вкара първите две попадения за перуанците през първото полувреме, в 29-ата и 35-ата минути. След почивката Луис Рамос оформи крайния резултат в 73-тата минута.

Следващият мач от турнето на Интер Маями е срещу колумбийския Атлетико Насионал. Този двубой е на 1-ви февруари (неделя) от полунощ българско време, а сезонът в Мейджър Лийг Сокър стартира на 22-ри февруари (неделя). Тогава “чаплите” ще играят с ФК Лос Анджелис на Хюн-Мин Сон.

