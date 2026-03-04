Бразилска компания ще краси името на новия стадион на Интер Маями

Американският футболен клуб Интер Маями подписа споразумение с бразилската компания за финансови услуги Nu, която ще разполага с правата върху името на новия стадион на отбора, строящ се в близост до Международно летище Маями, съобщава агенция АП. Плановете са стадион Nu, съоръжение с 26 700 места, което все още е в процес на изграждане, да приеме първия си мач на 4 април.

Условията по сделката, обявена по-рано днес, не бяха разкрити, освен че става дума за многогодишно споразумение. Логото на Nu ще бъде поставено върху екипите на Интер Маями, считано от август, съобщиха от отбора.

Екипите на Интер Маями са сред най-продаваните в света - резултати, подхранвани от огромната глобална аудитория на суперзвездата на тима Лионел Меси.

Nu - банка, ориентирана към дигиталните технологии, със 131 милиона клиенти в Бразилия, Мексико и Колумбия, разширява дейността си в САЩ. По-рано тази година компанията сключи партньорство с отбора на Mercedes-AMG Petronas във Формула 1.

Снимки: Gettyimages