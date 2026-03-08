Меси се разписа и продължи възхода на Интер Маями

Звездният отбор на Интер Маями записа втора поредна победа от началото на новия сезон на Мейджър Лийг Сокър на САЩ и Канада. Този път “чаплите” се наложиха с 2:1 при гостуването си на Ди Си Юнайтед, като успехът качи тима на четвъртото място в Източната конференция.
В стартовия състав на гостите от Маями бе разпределен Лионел Меси, който обаче отново не бе на върха на атаката и действаше по десния фланг. Еднолично на върха на нападението трябваше да бъде Херман Бертераме, а уругвайската звезда Луис Суарес остана на резервната скамейка.
Играчите на Интер Маями свършиха голяма част от работата си още до почивката и в 17-ата минута Родриго де Пол откри резултата.
Малко по-късно в 27-ата минута се разписа и Лионел Меси.
През второто полувреме домакините от Ди Си Юнайтед твърде късно върнаха гол. Това се случи в 75-ата минута, когато Тай Барибо прати топката във вратата, пазена от Дейн Сейнт Клеър.
През следващата седмица Интер Маями ще има ангажимент на международната сцена и ще гостува на Нешвил в първи мач от 1/8-финалите в турнира за Шампионската купа на КОНКАКАФ.