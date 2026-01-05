Популярни
  Футбол свят
  2. Футбол свят
  Интер Маями привлече вратаря на годината в МЛС

Интер Маями привлече вратаря на годината в МЛС

  • 5 яну 2026 | 02:02
  • 236
  • 0
Интер Маями привлече вратаря на годината в МЛС

Футболният шампион на САЩ Интер Маями подписа с вратаря на годината в американската Мейджър лийг сокър за 2025 година Дейн Сейнт Клеър.

Финансовите условия на сделката не бяха разкрити от клуба, като договорът е за една година с опция до юни 2027 г. Той прекара последните седем сезона в Минесота Юнайтед, преди да стане свободен агент.

„Супер развълнуван съм да се присъединя към клуба и очаквам с нетърпение да представлявам Интер на терена и извън него“, каза Сейнт Клеър във видеоклип, публикуван от клуба.

Двукратен участник в Мача на звездите на МЛС (2022, 2025), Сейнт Клеър е записал общо 37 сухи мрежи в 135 мача в кариерата си.

Снимки: Gettyimages

