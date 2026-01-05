Интер Маями привлече вратаря на годината в МЛС

Футболният шампион на САЩ Интер Маями подписа с вратаря на годината в американската Мейджър лийг сокър за 2025 година Дейн Сейнт Клеър.

Финансовите условия на сделката не бяха разкрити от клуба, като договорът е за една година с опция до юни 2027 г. Той прекара последните седем сезона в Минесота Юнайтед, преди да стане свободен агент.

Welcoming the 2025 MLS Goalkeeper of the Year, Dayne St. Clair, to Miami ✨🏝️



➥ https://t.co/h9n29kr3S2 pic.twitter.com/TkYoxViKAI — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) January 4, 2026

„Супер развълнуван съм да се присъединя към клуба и очаквам с нетърпение да представлявам Интер на терена и извън него“, каза Сейнт Клеър във видеоклип, публикуван от клуба.

Двукратен участник в Мача на звездите на МЛС (2022, 2025), Сейнт Клеър е записал общо 37 сухи мрежи в 135 мача в кариерата си.

