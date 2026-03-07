Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Юнайтед
  Манчестър Юнайтед вдига цените на сезонните билети

Манчестър Юнайтед вдига цените на сезонните билети

  • 7 март 2026 | 07:13
  • 238
  • 0
Манчестър Юнайтед вдига цените на сезонните билети

Манчестър Юнайтед ще увеличи с пет процента цената на сезонните билети от сезон 2026/27, а с парите ще финансира изграждането на повече ВИП места на "Олд Трафорд", съобщиха от клуба. 20-кратните шампиони заявиха, че по този начин опитват да се върнат "на върха в европейския и домашния футбол".

"Искаме да продължим да инвестираме в тима и да подобряваме условията за феновете, за да могат те да се наслаждават на най-добрите възможни условия. Но трябва да сме и сигурни, че продължаваме да спазваме финансовите правила в условията на нарастваща инфлация", заявиха от клуба.

Сезонното увеличение от пет процента означава, че цената на билета за един мач ще се повиши средно с малко над две британски лири.

От Тръста на привържениците на Манчестър Юнайтед вече нарекоха решението на ръководството "разочароващо" и изразиха притеснение, че нововъведените ВИП места ще костват мястото на 600 лоялни привърженици в трибуна "Сър Боби Чарлтън".

Снимки: Gettyimages

