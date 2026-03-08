Манчестър Юнайтед с изненадваща трансферна цел за лятото

Атакуващият футболист на Борнемут Маркъс Тавърниър е в списъка на Манчестър Юнайтед с потенциални трансферни цели за левия фланг на атаката, твърди “Дейли Мейл”. През миналата седмица временният мениджър на “червените дяволи” Майкъл Карик потвърди, че отборът трябва да се подсили в тази зона. Звездата на Нотингам Форест Морган Гибс-Уайт и големият талант на РБ Лайпциг Ян Диоманде също са в списъка, но те биха били доста по-скъпи варианти, а и интересът към тях ще бъде по-голям.

Твърниър прави добър сезон и вече има шест гола и пет асистенции през кампанията. Той има договор с Борнемут до 2029 година, а цената му е около 40 милиона паунда. Интерес към него проявяват още Астън Вила и Нотингам Форест.

“Мейл” добавя, че освен ляво крило през това лято Манчестър Юнайтед иска да привлече двама централни полузащитници, както и ляв бек и евентуално още един централен защитник.

🚨 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: Manchester United have added Marcus Tavernier to their summer shortlist, with AFC Bournemouth valuing him at around £40m. [@MailSport] #mufc pic.twitter.com/qWMDrCxzI6 — Stretford End (@StretfordEndx) March 7, 2026

Следвай ни:

Снимки: Imago