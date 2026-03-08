Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Борнемут
  3. Манчестър Юнайтед с изненадваща трансферна цел за лятото

Манчестър Юнайтед с изненадваща трансферна цел за лятото

  • 8 март 2026 | 15:03
  • 2179
  • 0
Манчестър Юнайтед с изненадваща трансферна цел за лятото

Атакуващият футболист на Борнемут Маркъс Тавърниър е в списъка на Манчестър Юнайтед с потенциални трансферни цели за левия фланг на атаката, твърди “Дейли Мейл”. През миналата седмица временният мениджър на “червените дяволи” Майкъл Карик потвърди, че отборът трябва да се подсили в тази зона. Звездата на Нотингам Форест Морган Гибс-Уайт и големият талант на РБ Лайпциг Ян Диоманде също са в списъка, но те биха били доста по-скъпи варианти, а и интересът към тях ще бъде по-голям.

Твърниър прави добър сезон и вече има шест гола и пет асистенции през кампанията. Той има договор с Борнемут до 2029 година, а цената му е около 40 милиона паунда. Интерес към него проявяват още Астън Вила и Нотингам Форест.

“Мейл” добавя, че освен ляво крило през това лято Манчестър Юнайтед иска да привлече двама централни полузащитници, както и ляв бек и евентуално още един централен защитник.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Специалния и Бенфика с последен шанс срещу Порто този сезон

Специалния и Бенфика с последен шанс срещу Порто този сезон

  • 8 март 2026 | 08:17
  • 2826
  • 1
Огромен залог в дербито на Милано

Огромен залог в дербито на Милано

  • 8 март 2026 | 08:05
  • 4356
  • 5
Флик: Беше ясно, че победата ще бъде трудна

Флик: Беше ясно, че победата ще бъде трудна

  • 8 март 2026 | 07:32
  • 1969
  • 0
Гуардиола: Това беше най-доброто ни представяне на този стадион

Гуардиола: Това беше най-доброто ни представяне на този стадион

  • 8 март 2026 | 07:21
  • 2429
  • 1
Росиниър: Такива мачове са много трудни

Росиниър: Такива мачове са много трудни

  • 8 март 2026 | 07:15
  • 1845
  • 1
Артета: Това беше истински мач за ФА Къп

Артета: Това беше истински мач за ФА Къп

  • 8 март 2026 | 06:53
  • 1561
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1948 0:0 Ботев (Пловдив), пропуск на домакините

ЦСКА 1948 0:0 Ботев (Пловдив), пропуск на домакините

  • 8 март 2026 | 16:14
  • 8343
  • 10
Добричкият ренесанс и падението на "латино" Берое продължават

Добричкият ренесанс и падението на "латино" Берое продължават

  • 8 март 2026 | 14:40
  • 18959
  • 39
Веласкес: Битката за титлата ще е между първите четири, няма да плача или да търся извинения

Веласкес: Битката за титлата ще е между първите четири, няма да плача или да търся извинения

  • 8 март 2026 | 11:20
  • 25898
  • 73
Хърватският стрелец утре при Левски

Хърватският стрелец утре при Левски

  • 8 март 2026 | 10:58
  • 24650
  • 28
Никола Цолов с първа победа във Формула 2 след безкомпромисно каране в Австралия

Никола Цолов с първа победа във Формула 2 след безкомпромисно каране в Австралия

  • 8 март 2026 | 03:24
  • 51609
  • 65
Ръсел и Мерцедес парираха атаката на Ферари за мечтано начало на сезона във Формула 1

Ръсел и Мерцедес парираха атаката на Ферари за мечтано начало на сезона във Формула 1

  • 8 март 2026 | 07:27
  • 28012
  • 28