Манчестър Юнайтед може да се откаже от емблематична част от плана за нов стадион

Манчестър Юнайтед може да се откаже от емблематичния “балдахин”, който по план трябваше да покрие грандиозния нов стохиляден стадион на клуба и пространството около него. Сър Джим Ратклиф оприличи впечатляващия дизайн с Айфеловата кула, но според “Сън” този важен за цялостния проект детайл може да отпадне, защото само той ще струва около 200 милиона паунда.

Официално: Манчестър Юнайтед разкри грандиозния си план

Според предварителните планове стойността на новото съоръжение ще бъде около 2 милиарда паунда, като проектът бе представен от Foster + Partners точно преди година. Първоначалните планове бяха стадионът да е готов до 2030 година, а още в края на 2025-а да бъде направена и първата копка. За момента обаче няма никакво развитие, защото клубът продължава да търси инвеститори. През ноември стана ясно, че бъдещият “Ню Трафорд”, известен и като “Уембли на Севера”, няма да получи държавно финансиране.

Юнайтед вече има дълг от 1,3 милиарда паунда, така че заемането на капитал от кредитори е изключено. Друг път към значително финансиране би бил собствен капитал, при който клубът емитира повече акции или продава съществуващи акции. Това обаче би рискувало да размие дела на Глейзър и Ратклиф в собствеността. Трета алтернатива е ситуация „Stadco“, при която стадионът е собственост частично на клуба и частично на външни инвеститори, които след това осигуряват необходимия капитал. Това обаче може да се окаже пречка при бъдеща продажба на клуба, тъй като активите биха включвали само процента от стадиона, който Юнайтед притежава.

От клуба твърдят, че търсенето на инвеститори върви добре, но това не се доказва за момента с конкретни действия.