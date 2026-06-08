Защитник напуска Локо (ГО)

Защитникът Кристиян Христов напуска втородивизионния Локомотив (Горна Оряховица), след като двете страни се разделят по взаимно съгласие.

Христов пристигна в Горна Оряховица през зимната пауза, след като приключи отношенията си със Спортист (Своге) и завършва годината с 16 мача, 1 гол и 1 асистенция, като за "черно-белите" има 12 срещи и едно голово подаване. Често обаче бееш използван и като централен полузащитник и крило, когато също се представи на ниво.

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23-годишният ляв бранител изкара преди това година и половина в Спортист (Своге), където се утвърди като един от основните футболисти, често бележещ голове или с участия в голови атаки. Но контузия в рамото и последвалите операция и възстановяване станаха причина да си тръгне оттам.

Той вече има три опции къде да продължи кариерата си през новия сезон, в това число и едно запитване от чужбина.

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