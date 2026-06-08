Росен Кирилов: Напрежението около Христо Янев беше излишно, той си заслужи новия договор

Бившият футболист на ЦСКА Росен Кирилов коментира сезона на "армейците". Той посочи на кои позиции трябва да се вземат нови попълнения, за да се вдигне конкуренцията в тима.

"ЦСКА изпълни целта този сезон, особено след като стартът беше толкова лош. След идването на Христо Янев нещата се стабилизираха. Когато той дойде в ЦСКА, отборът беше в долната половина на таблицата. В крайна сметка спечелиха Купата на България и влязоха в топ 4. Сега ще играят и в Лига Европа. Надявам се на едно добро представяне на европейската сцена. Сега ще се направи и селекция. Ясно е, че през следващата година ЦСКА ще гони титлата и отново спечелването на Купата и се надявам да успее да ги вземе", заяви Кирилов пред "Мач Телеграф".

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"Напрежението в последните дни от първенството за мен беше излишно. Христо Янев си свърши работата и постигна целта. За мен правилно му беше предложен нов договор. Желая му успех и да направи ЦСКА шампион следващата година. Колкото до селекцията, мисля, че е редно да се надгради във всяка една линия. Централната част на защитата има нужда да се подсили. Според мен Тео Иванов показа добро ниво, но мисля, че може да се вземе още някой футболист. Факундо Родригес също има качества.

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При бековете нещата са по-добре, но и там може да се потърси още конкуренция. Мисля, че и опорен халф и плеймейкър трябва да се вземат. Външните халфове не ми харесват. За мен ЦСКА трябва да има по-добри момчета на тези позиции. Перейра не ме впечатли. При нападателите може да кажем, че се видя, че Годой е голаджия. Може и там да се вдигне конкуренцията. ЦСКА винаги е имал силен таран и силни крила. Този клуб винаги е играл с флангови атаки. Мисля, че 4-5 нови попълнения ще вдигнат нивото на ЦСКА", завърши Кирилов.

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