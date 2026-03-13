Хулио Веласкес доволен от формата на новия нападател

Най-новото попълнение на Левски - нападателят Марко Дуганджич, е в топ форма. Това са показали физическите тестове, на които е бил подложен хърватският нападател, след като стартира тренировки на "Герена", съобщава "Мач Телеграф".

Това е изненадало много "сините", защото таранът e изиграл последния си официален мач на 25 ноември 2025 година, а от началото на годината е без отбор, след като разтрогна с корейския ФК Сеул.

Лично старши треньорът на Левски Хулио Веласкес е останал много доволен от формата на Марко Дуганджич, която показала, че той няма да има проблем да играе 90 минути в някой от предстоящите мачове. Припомняме, че наставникът остана без особена алтернатива в атака, след като Мустафа Сангаре се контузи и все още не се знае кога ще се завърне на терена.

Очаква се хърватинът да направи своя дебют за Левски още тази неделя, когато "сините" гостуват на Берое в Стара Загора.