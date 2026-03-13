Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  Хулио Веласкес доволен от формата на новия нападател

Хулио Веласкес доволен от формата на новия нападател

  • 13 март 2026 | 09:30
  • 840
  • 0
Слушай на живо: Берое - Левски

Най-новото попълнение на Левски - нападателят Марко Дуганджич, е в топ форма. Това са показали физическите тестове, на които е бил подложен хърватският нападател, след като стартира тренировки на "Герена", съобщава "Мач Телеграф".

Това е изненадало много "сините", защото таранът e изиграл последния си официален мач на 25 ноември 2025 година, а от началото на годината е без отбор, след като разтрогна с корейския ФК Сеул.

Ще помогне ли на атаката на Левски левичарят от Осиек?
Ще помогне ли на атаката на Левски левичарят от Осиек?

Лично старши треньорът на Левски Хулио Веласкес е останал много доволен от формата на Марко Дуганджич, която показала, че той няма да има проблем да играе 90 минути в някой от предстоящите мачове. Припомняме, че наставникът остана без особена алтернатива в атака, след като Мустафа Сангаре се контузи и все още не се знае кога ще се завърне на терена.

Асен Митков отново сяда на пейката
Асен Митков отново сяда на пейката

Очаква се хърватинът да направи своя дебют за Левски още тази неделя, когато "сините" гостуват на Берое в Стара Загора.

