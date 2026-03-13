Защо Ферари се отказа от въртящото се задно крило?

Революционното задно крило на Ferrari във Формула 1, което се завърта на 225 градуса, се завърна за Гран при на Китай, но експериментът се оказа краткотраен и приключи след свободната тренировка днес.

Крилото, видяно за първи път по време на предсезонните тестове, беше изпробвано както от Шарл Леклер, така и от Люис Хамилтън в единствената свободна тренировка през уикенда в Шанхай. Сесията беше белязана от завъртане на Хамилтън, когато крилото се затвори при приближаването към зоната за спиране на завой 6. „Спирачките блокираха“, обобщи той по радиото.

В крайна сметка Скудерията се върна към по-конвенционалното си задно крило със спецификация от Мелбърн за спринтовата квалификация.

„Не знам защо се отказахме от него - коментира Хамилтън. - Мисля, че избързахме, за да го доставим тук, а не беше предвидено да се използва преди четвъртото или петото състезание. Така че те свършиха страхотна работа, за да го подготвят по-рано.

„Имахме само два броя и може би беше малко преждевременно. Затова го свалихме. Колата все още беше страхотна и ще работим, за да се опитаме да го върнем, когато е готово.“

Според motorsport.com, във Ферари са били доволни от представянето на крилото в сравнение с конвенционалната версия и окуражени от неговата надеждност, но са решили, че нямат достатъчно гаранции, за да поемат риска да го използват през цялото състезание.

Фактът, че крилото все още не би донесло достатъчно предимство, за да промени изцяло играта, улеснил решението.

Сега Скудерията ще проведе допълнителни анализи в базата си в Маранело преди предстоящото Гран при на Япония след две седмици.

Хамилтън и Леклер се класираха съответно на четвърто и шесто място, като седемкратният световен шампион беше с 0,641 секунди по-бавен от спечелилия полпозишън Джордж Ръсел, а Шарл изостана с още 0,367 секунди. Тази разлика се дължи на неуточнен проблем, който е попречил на Леклер на обратната права и който отборът ще разследва. Шефът на тима Фред Васьор обясни, че „той не е имал същото разгръщане на мощността като в предишната обиколка“.

„Моят отбор свърши наистина страхотна работа - коментира Хамилтън. - Инженерите ми свършиха фантастична работа, за да настроят колата, защото в първата тренировка сесията беше трудна с онова завъртане, а като цяло колата се усещаше страхотно. Просто губим много време, мисля, че на правите.

„Така че имаме много работа. Наистина трябва да натиснем здраво в Маранело, за да подобрим мощността. Мисля, че бяхме наясно с това и миналата година, като смятахме, че в Мерцедес са започнали по-рано от нас или от останалите, което направиха и този път. Така че те са свършили фантастична работа, а ние трябва да се подобрим. Трябва да натиснем, за да можем да затворим тази разлика.

„Мисля, че по отношение на шасито колата се усеща страхотно, можем да се конкурираме с тях в завоите. Но когато изоставаш по мощност, просто е така“, добави той.

Леклер, който настоя, че иновативното задно крило „всъщност не променя картината спрямо позицията ни“, очаква да бъде по-силен в състезанието, но потвърди анализа на Хамилтън относно доминацията на Мерцедес.

„В квалификацията, по някаква причина, задвижващата система на Мерцедес се справя много по-добре в рамките на една обиколка. Ние все още не намираме такова време в квалификацията, но в състезанието сме по-близо. Така че все още се надявам, че можем да се върнем утре“, заключи той.

