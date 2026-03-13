И Мерцедес ще се бори за дял в Алпин

Мерцедес е сред кандидатите за дела от 24% в тима на Алпин във Формула 1. Това потвърди в Китай шефът на френския отбор Флавио Бриаторе.

От месеци насам се спекулира, че бившият шеф на Ред Бул Кристиан Хорнър е намерил инвеститори и вече преговаря с настоящия собственик на пакета от 24% в Алпин - инвестиционната компания Otro Capital и група частни инвеститори. В началото на сезона във Формула 1 обаче се появи информация, че шефът на Мерцедес във Формула 1 Тото Волф също се включва в битката за тези акции, а сега стана ясно, че всъщност интересът идва от Мерцедес. Бриаторе поясни днес, че не става въпрос за Волф, а за Мерцедес.

A job well done for Mercedes and George Russell 👏🫡#F1Sprint #ChineseGP pic.twitter.com/2QrxfE6DcY — Formula 1 (@F1) March 13, 2026

Джордж Ръсел не остави шанс на конкурентите си в квалификацията за спринта в Китай

Пак Бриаторе през януари беше този, който потвърди за преговорите на Хорнър, като се смята, че този дял от 24% се оценява на 750 милиона долара, което пък дава оценка от около 3 милиарда долара на тима на Алпин. Също тогава Бриаторе потвърди и че новият собственик на пакета, който и да е той, трябва да бъде одобрен от мажоритарния акционер в тима - Рено, което на практика се оказва още една пречка пред Хорнър.

От тази година Алпин получава задвижващи системи от Мерцедес, което дава допълнително предимство на компанията в преговорите, което обаче едва ли ще й осигури по-изгодна цена или ако това стане, то ще е обвързано точно с доставката на мотори.

Феновете започнаха да сравняват Формула 1 със Северна Корея

“Не знам кой е най-новият купувач, но мога да ви кажа, че има преговори с Мерцедес. Не с Тото, а с Мерцедес и ще видим какво ще стане - обясни в Шанхай Бриаторе. - В момента имаме три или четири потенциални купувачи. Не забравяйте, че говорим за акциите на Otro, това няма нищо общо с Алпин, за акциите на американския фонд. Те искат да продадат своите 24% и има няколко кандидати, готови за сделка.”

Бриаторе също така обясни, че Рено няма интерес към този пакет и обясни, че автомобилният гигант, който държи останалите 76% в тима, “само наблюдава”.

Съдбата на състезанията в Бахрейн и Саудитска Арабия ще бъде обявена този уикенд

Програма на уикенда за Гран При на Китай във Формула 1

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages