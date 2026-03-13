Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. И Мерцедес ще се бори за дял в Алпин

И Мерцедес ще се бори за дял в Алпин

  • 13 март 2026 | 14:58
  • 630
  • 0

Мерцедес е сред кандидатите за дела от 24% в тима на Алпин във Формула 1. Това потвърди в Китай шефът на френския отбор Флавио Бриаторе.

От месеци насам се спекулира, че бившият шеф на Ред Бул Кристиан Хорнър е намерил инвеститори и вече преговаря с настоящия собственик на пакета от 24% в Алпин - инвестиционната компания Otro Capital и група частни инвеститори. В началото на сезона във Формула 1 обаче се появи информация, че шефът на Мерцедес във Формула 1 Тото Волф също се включва в битката за тези акции, а сега стана ясно, че всъщност интересът идва от Мерцедес. Бриаторе поясни днес, че не става въпрос за Волф, а за Мерцедес.

Джордж Ръсел не остави шанс на конкурентите си в квалификацията за спринта в Китай
Джордж Ръсел не остави шанс на конкурентите си в квалификацията за спринта в Китай

Пак Бриаторе през януари беше този, който потвърди за преговорите на Хорнър, като се смята, че този дял от 24% се оценява на 750 милиона долара, което пък дава оценка от около 3 милиарда долара на тима на Алпин. Също тогава Бриаторе потвърди и че новият собственик на пакета, който и да е той, трябва да бъде одобрен от мажоритарния акционер в тима - Рено, което на практика се оказва още една пречка пред Хорнър.

От тази година Алпин получава задвижващи системи от Мерцедес, което дава допълнително предимство на компанията в преговорите, което обаче едва ли ще й осигури по-изгодна цена или ако това стане, то ще е обвързано точно с доставката на мотори.

Феновете започнаха да сравняват Формула 1 със Северна Корея
Феновете започнаха да сравняват Формула 1 със Северна Корея

“Не знам кой е най-новият купувач, но мога да ви кажа, че има преговори с Мерцедес. Не с Тото, а с Мерцедес и ще видим какво ще стане - обясни в Шанхай Бриаторе. - В момента имаме три или четири потенциални купувачи. Не забравяйте, че говорим за акциите на Otro, това няма нищо общо с Алпин, за акциите на американския фонд. Те искат да продадат своите 24% и има няколко кандидати, готови за сделка.”

Бриаторе също така обясни, че Рено няма интерес към този пакет и обясни, че автомобилният гигант, който държи останалите 76% в тима, “само наблюдава”.

Съдбата на състезанията в Бахрейн и Саудитска Арабия ще бъде обявена този уикенд
Съдбата на състезанията в Бахрейн и Саудитска Арабия ще бъде обявена този уикенд
 Програма на уикенда за Гран При на Китай във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Китай във Формула 1
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Оскар Пиастри: Губим 0.6 секунди в последния сектор

Оскар Пиастри: Губим 0.6 секунди в последния сектор

  • 13 март 2026 | 10:59
  • 737
  • 0
Ландо Норис: Удовлетворяващо е, че победих двете коли на Ферари

Ландо Норис: Удовлетворяващо е, че победих двете коли на Ферари

  • 13 март 2026 | 10:51
  • 1502
  • 0
Кими Антонели: Всичко е възможно утре

Кими Антонели: Всичко е възможно утре

  • 13 март 2026 | 10:43
  • 503
  • 1
Ръсел: Колата ни е много добре, днес беше истинска наслада

Ръсел: Колата ни е много добре, днес беше истинска наслада

  • 13 март 2026 | 10:35
  • 521
  • 2
Джордж Ръсел не остави шанс на конкурентите си в квалификацията за спринта в Китай

Джордж Ръсел не остави шанс на конкурентите си в квалификацията за спринта в Китай

  • 13 март 2026 | 10:20
  • 12834
  • 1
Картинг шампион на България се готви за дебют във Формула 4

Картинг шампион на България се готви за дебют във Формула 4

  • 13 март 2026 | 09:49
  • 3796
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Хулио Веласкес каза за новия нападател и заяви: Нашата цел е да накараме Берое да се защитава

Хулио Веласкес каза за новия нападател и заяви: Нашата цел е да накараме Берое да се защитава

  • 13 март 2026 | 15:18
  • 7474
  • 21
11-те на Локомотив и Септември

11-те на Локомотив и Септември

  • 13 март 2026 | 15:37
  • 1520
  • 0
След 7 дни: Венци Стефанов пак може да е член на Изпълкома на БФС, а Левски и ЦСКА - да изпратят общ делегат на конгрес

След 7 дни: Венци Стефанов пак може да е член на Изпълкома на БФС, а Левски и ЦСКА - да изпратят общ делегат на конгрес

  • 13 март 2026 | 14:28
  • 6542
  • 3
Ясно е при какви условия Христо Янев ще остане начело на ЦСКА

Ясно е при какви условия Христо Янев ще остане начело на ЦСКА

  • 13 март 2026 | 09:10
  • 30464
  • 89
Джордж Ръсел не остави шанс на конкурентите си в квалификацията за спринта в Китай

Джордж Ръсел не остави шанс на конкурентите си в квалификацията за спринта в Китай

  • 13 март 2026 | 10:20
  • 12834
  • 1
Иран отговори на Тръмп: По-скоро САЩ да не участва на Мондиала

Иран отговори на Тръмп: По-скоро САЩ да не участва на Мондиала

  • 13 март 2026 | 10:14
  • 14844
  • 11