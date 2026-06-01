  Програма на уикенда за Гран При на Монако във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на Монако във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на Монако във Формула 1

Три месеца след началото на сезона във Формула 1 най-накрая дойде време и за първия европейски старт за годината, а именно Гран При на Монако. По традиция събитията на уличната писта в Княжеството ще започнат още в четвъртък, когато ще се проведат тренировките във Формула 2 с участието на Никола Цолов и Формула 3. Тук може да намерите програма за предстоящия уикенд, а всички часове са в българско време.

Четвъртък (4 юни):
14:25 часа – Формула 3 тренировка
16:00 часа – Формула 2 тренировка

Петък (5 юни):
12:05 часа – Формула 3 квалификация
14:30 часа – Формула 1 първа тренировка
16:10 часа – Формула 2 квалификация
18:00 часа – Формула 1 втора тренировка

Събота (6 юни):
11:45 часа – Формула 3 спринт (23 обиколки)
13:30 часа – Формула 1 трета тренировка
15:15 часа – Формула 2 спринт (30 обиколки)
17:00 часа – Формула 1 квалификация

Неделя (7 юни):
8:45 часа – Формула 3 основно състезание (27 обиколки)
10:25 часа – Формула 2 основно състезание (42 обиколки)
16:00 часа – Формула 1 състезание (78 обиколки)

