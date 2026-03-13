Популярни
  3. Люис Хамилтън: В завоите можем да се борим с Мерцедес, но...

Люис Хамилтън: В завоите можем да се борим с Мерцедес, но...

  • 13 март 2026 | 11:10
Люис Хамилтън: В завоите можем да се борим с Мерцедес, но...

Люис Хамилтън заяви след края на квалификацията за утрешния спринт в Китай, че Ферари разполага с много силна кола, която позволява на него и Шарл Леклер да се борят с пилотите на Мерцедес в завоите.

Седемкратният шампион обаче подчерта, че двамата са безпомощни на правите, на които Сребърните стрели разполагат с много по-висока мощност и съответно по-висока скорост. Именно поради тази причина той призова инженерите в Маранело да работят здраво, за да подобрят задвижващата система на Ферари възможно най-скоро.

„Много съм доволен от сесията. Инженерите ми свършиха фантастична работа, за да подготвят колата ми, защото тренировката беше сложна след завъртането ми. Като цяло усещането е страхотно. Просто ние губим на правите, при това много време.

„Имаме много работа за вършене. Трябва да натиснем здраво в Маранело, за да подобрим двигателя. Мисля, че това е нещо, което ние осъзнавахме още миналата година, че Мерцедес са започнали по-рано от нас, както беше и през 2014 година.

„Така че те са свършили фантастична работа и ние трябва да натиснем, за да ги настигнем. Колата се усеща добре и мисля, че ние можем да се борим с тях в завоите, но нямаме нужната мощност на правите“, обясни Хамилтън, който след това коментира и обръщащото се задно крило, което беше изпробвано в тренировката, но махнато след това.

„Не знам защо се върнахме към него. Бързахме, за да го имаме тук, а то трябваше да се появи чак в четвъртото или петото състезание, нещо такова. Така че те свършиха страхотна работа, за да подготвят крилото за тук и ние имахме само две бройки. Може би малко прибързахме, затова го свалихме. Колата пак си беше добра и ние ще продължим да работим по него, за да го използваме, когато е готово“, заяви седемкратният шампион.

