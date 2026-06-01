Програма на уикенда за Гран При на Унгария в MotoGP

Сезонът в MotoGP продължава тази седмица с Гран При на Унгария от пистата „Балатон Парк“, която няма как да бъде по-различна от „Муджело“, където през изминалия уикенд се проведе Гран При на Италия. Трасето в Тоскана е най-бързото в календара на шампионата, докато това в Унгария е възможно най-спънатото. Тук може да намерите програма на предстоящия уикенд в Унгария, а всички часове са в българско време.
Петък (5 юни):
10:00 часа – Moto3 първа свободна тренировка
10:50 часа – Moto2 първа свободна тренировка
11:45 часа – MotoGP първа свободна тренировка
14:15 часа – Moto3 официална тренировка
15:05 часа – Moto2 официална тренировка
16:00 часа – MotoGP официална тренировка
Събота (6 юни):
9:40 часа – Moto3 втора свободна тренировка
10:25 часа – Moto2 втора свободна тренировка
11:10 часа – MotoGP втора свободна тренировка
11:50 часа – MotoGP квалификация
13:45 часа – Moto3 квалификация
14:40 часа – Moto2 квалификация
16:00 часа – MotoGP спринт (13 обиколки)
Неделя (7 юни):
10:40 часа – MotoGP загрявка
12:00 часа – Moto3 състезание (20 обиколки)
13:15 часа – Moto2 състезание (22 обиколки)
15:00 часа – MotoGP състезание (27 обиколки)
